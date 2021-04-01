Миколенко – в Интере, Селезнев – в Тростянце, Луческу покидает Динамо

1 апреля – удивительный день, в который трансферных слухов о фантастических переходах и других сенсационных инсайдов в СМИ появляется даже больше, чем в течение остальных 364 дней в году. Конечно, веры таким новостям у читателей немного, а многие ньюсмейкеры сами сразу признаются, что просто решили пошутить.

Мы не стали оценивать вероятность правдоподобности этих заметок, а просто собрали самые яркие из них. Тем более, как известно, в каждой шутке есть доля правды.

«Динамо» договорилось с «Интером» о трансфере Миколенко

Миланский «Интер» достиг договоренности с киевским «Динамо» о трансфере левого защитника Виталия Миколенко.

По информации Tutto Calcio, итальянский клуб рассматривал Робина Гозенса из «Аталанты» в качестве основного кандидата на рынке, но высокая цена немца отпугнула боссов «Интера», которые испытывают финансовые трудности.

Сумма трансфера игрока сборной Украины пока не сообщается, но она будет явно меньше 50 миллионов евро, запрашиваемых за Гозенса.

ОФИЦИАЛЬНО. Евгений Селезнев – игрок «Тростянца»

«Наконец закрыли все формальности и можем официально объявить о подписании Евгения Селезнева футбольным клубом «Тростянец».

Футболист не требует особого представления, ведь за его плечами не один матч в футболке сборной Украины, гол в финале Лиги Европы (на самом деле «Севилье» в 2015-м забивали Никола Калинич и Руслан Ротань - прим. Sport.ua) и многочисленные награды. Селезнев в составе ФК «Тростянец» взял привычную для себя десятку.

«Я очень рад присоединиться к команде. Очень перспективный клуб, с серозными амбициями, развивающейся инфраструктурой и детской Академией. Хочу помочь такому проекту и остаться в его истории», - сказал Евгений на представлении в качестве игрока команды.

Напомним, что ФК «Тростянец» выступает в чемпионате Украины среди любителей и проходит аттестацию во Вторую лигу Украины», - говорится в заявлении клуба.

Забил в нужный момент. Игрок сборной Казахстана заинтересовал «Зарю»

Getty Images/Global Images Ukraine. Серикжан Мужиков

Полузащитник сборной Казахстана Серикжан Мужиков, который отличился голом в матче отбора ЧМ-2022 против Украины (1:1), заинтересовал луганскую «Зарю», сообщает Sport.ua.

Тренерский штаб «черно-белых» остался впечатлен действиями 31-летнего хавбека «Тобола» в матчах против Украины и Франции, поэтому рассматривает его как дополнительную опцию в средней линии на следующий сезон.

Приобрести Серикжана не составит труда. Он имеет контракт с казахстанским клубом до конца календарного года, ориентировочная трансферная стоимость составляет 600 тысяч евро. За полгода до окончания контракта её можно будет уменьшить в несколько раз.



Мужиков – опытный футболист, на его счету 56 матчей в еврокубках и почти 200 игр в Премьер-лиге Казахстана. В составе «Астаны» Серикжан шесть раз становился чемпионом своей страны.

Евгений Хачериди усилил «Ворсклу»

Бывший защитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Евгений Хачериди подписал контракт с полтавской Ворсклой.

34-летний игрок перешел в полтавский клуб на правах свободного агента. Его профиль уже появился на официальном сайте УПЛ. По крайней мере, скрин профайла опубликовал телеграм канал «Бий-біжи».

Последним клубом Хачериди был белорусский «Динамо-Брест», который он покинул в январе. В прошлом сезоне провел 21 матч во всех турнирах, результативными действиями не отличился.

Футболист «Вереса» вызван в молодежную сборную Польши

ФК Верес. Николай Гайдучик

«Срочная информация, поступившая в офис НК «Верес» сегодня по факсу!

Штаб главного тренера молодежной сборной Польши (до 21 года) Мацея Столярчика вызвал Николая Гайдучика в ряды этой команды!» - заявляет пресс-служба ровенского клуба.

Отметим, что Гайдучик перешел в «Верес» минувшей зимой, ранее на профессиональном уровне он не выступал. Накануне 21-летний форвард помог «Вересу» разгромить одесский «Черноморец» и возглавить турнирную таблицу Первой лиги.

Каштру хочет подписать в «Шахтер» игрока «Альянса»

ФК Альянс. Владислав Шарай

«Экстренная информация. По нашей информации, тренерский штаб ФК «Шахтер» вчера просматривал игру «Альянс» - «Агробизнес». Как нам стало известно, главный тренер «горняков» Луиш Каштру был поражен игрой нашего Владислава Шарая, из-за чего клубы начали переговоры о трансфере. Детали будут чуть позже», - сказано в заявлении «Альянса» на официальной странице в Facebook.

В нынешнем сезоне Шарай провел 18 матчей, отличился двумя забитыми мячами и тремя ассистами. Он может стать первым в истории футболистом, вырвавшимся из города Ромны в стан «горняков».

Мирча Луческу покидает «Динамо Киев»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Воспользовавшись паузой в чемпионате, наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу совершил визит на родину. Как сообщает румынское издание nogypsies.ro, после тяжелых переговоров с руководством бухарестского «Динамо», специалист решил принять предложение президента клуба, сообщает телеграм-канал «White Blue Team | Динамо Київ».

В своем заявлении Луческу сказал: «Динамо Бухарест» – мой родной клуб, который сейчас переживает тяжелые времена, и поэтому я вынужден покинуть Украину и сделать все возможное, чтобы спасти его! Для «Динамо Киев» я и так сделал достаточно много, поэтому оставляю клуб с чистой совестью. Хочу поблагодарить ультрас киевлян за поддержку. Они – лучшие, в восточной Европе, как минимум!».

Бабатунде вернулся в «Кривбасс»

«Сегодня, 1 апреля, криворожский «Кривбасс» счастлив представить вам новичка команды Михеля Бабатунде. Мы рады приветствовать полузащитника македонского клуба «Видад» в таком родном для него Кривом Роге.

«Я невероятно рад стать частью новой истории великого клуба. Вдвойне приятно, что это произошло в такой знаковый день», - заявил Михель Бабатунде.

Ранее Михель выступал в сборной Нигерии, а также в украинских клубах: «Днепр», «Волынь» и, конечно же, «Кривбасс».

От себя добавим, что Бабатунде выступал за «Кривбасс» с 2011 по 2013 годы.

Первый казах в Серии А: Зайнутдинов стал одноклубником Малиновского и Коваленко

Getty Images/Global Images Ukraine. Бахтиер Зайнутдинов (справа)

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов продолжит карьеру в чемпионате Италии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации источника, близкого к ситуации, Зайнутдинов подписал контракт с «Аталантой», за которую выступают украинские хавбеки Руслан Малиновский и Виктор Коваленко.

Соглашение 22-летнего игрока с итальянским клубом рассчитано на пять лет. Финансовые детали сделки не уточняются. Сообщалось, что трансфер может стоить семь-десять миллионов евро.

Известно, что этот сезон казахстанец доиграет в ЦСКА, после чего отправится в Италию. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.

Украинская телеведущая «Шахтера» переезжает в Рим

Ведущая телеканала Shakhtar TV Ольга Каленчук, которая является сестрой полузащитника «Витебска» Максима Каленчука, переезжает в Рим.

Девушка попрощалась со своей украинской аудиторией в своем инстаграм-аккаунте. Ранее Каленчук стала мегапопулярной в Италии после того, как донецкий «Шахтер» на «Стадио Олимпико» проиграл «Роме» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

После матча на Instagram Ольги подписались 50 тысяч итальянцев. Её сравнивают с самой известной итальянской спортивной телеведущей Дилеттой Леоттой.

По информации Sport.ua, Каленчук будет работать в «Роме». В этом трансфере заинтересован лично главный тренер Паулу Фонсека, ранее тренировавший «горняков».

Напомним, у Фонсеки уже есть одна жена из Украины. В сентябре 2018 года он женился на Екатерине Остроушко, личном пресс-секретаре президента «Шахтера» Рината Ахметова.