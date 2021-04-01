Забил в нужный момент. Игрок сборной Казахстана заинтересовал Зарю

Луганский клуб рассматривает возможность приобретения Серикжана Мужикова в летнее межсезонье

  • 01.04.2021 13:05
  • 853 просмотра
  • 4 комментария
Забил в нужный момент. Игрок сборной Казахстана заинтересовал Зарю
© Getty Images/Global Images Ukraine. Серикжан Мужиков

Полузащитник сборной Казахстана Серикжан Мужиков, который отличился голом в матче отбора ЧМ-2022 против Украины, заинтересовал луганскую «Зарю».

Тренерский штаб «черно-белых» остался впечатлен действиями 31-летнего хавбека «Тобола» в матчах против Украины и Франции, поэтому рассматривает его как дополнительную опцию в средней линии на следующий сезон.

Приобрести Серикжана не составит труда. Он имеет контракт с казахстанским клубом до конца календарного года, ориентировочная трансферная стоимость составляет 600 тысяч евро. За полгода до окончания контракта её можно будет уменьшить в несколько раз.
 
Мужиков – опытный футболист, на его счету 56 матчей в еврокубках и почти 200 игр в Премьер-лиге Казахстана. В составе «Астаны» Серикжан шесть раз становился чемпионом своей страны.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Павел СН
      Павел СН, 01.04.2021 13:29
    +1
    всех с 1-м апреля поздравляет джерело-спорт уа
    Ссылка
    Sunrise
      Sunrise, 01.04.2021 13:25
    +2
    1 апреля. Каламбур
    Ссылка
    nabooo
    online
      nabooo, 01.04.2021 13:15
    +4
    Заря не могла не клюнуть на такую фамилию )
    Ссылка
    f-play
    online
      f-play, 01.04.2021 13:12
    0
    Игрок техничный. Да и по возрасту еще вполне норм.
    Ссылка
    nabooo
    online
      nabooo, 01.04.2021 13:15
    +4
    Заря не могла не клюнуть на такую фамилию )
    Ссылка
    Sunrise
      Sunrise, 01.04.2021 13:25
    +2
    1 апреля. Каламбур
    Ссылка
    Павел СН
      Павел СН, 01.04.2021 13:29
    +1
    всех с 1-м апреля поздравляет джерело-спорт уа
    Ссылка
    f-play
    online
      f-play, 01.04.2021 13:12
    0
    Игрок техничный. Да и по возрасту еще вполне норм.
    Ссылка
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