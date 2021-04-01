Забил в нужный момент. Игрок сборной Казахстана заинтересовал Зарю

Полузащитник сборной Казахстана Серикжан Мужиков, который отличился голом в матче отбора ЧМ-2022 против Украины, заинтересовал луганскую «Зарю».

Тренерский штаб «черно-белых» остался впечатлен действиями 31-летнего хавбека «Тобола» в матчах против Украины и Франции, поэтому рассматривает его как дополнительную опцию в средней линии на следующий сезон.

Приобрести Серикжана не составит труда. Он имеет контракт с казахстанским клубом до конца календарного года, ориентировочная трансферная стоимость составляет 600 тысяч евро. За полгода до окончания контракта её можно будет уменьшить в несколько раз.



Мужиков – опытный футболист, на его счету 56 матчей в еврокубках и почти 200 игр в Премьер-лиге Казахстана. В составе «Астаны» Серикжан шесть раз становился чемпионом своей страны.