ВИДЕО. Провал в защите. Мужиков забил Трубину и сравнял счет

31 марта в Киеве проходит поединок квалификации чемпионата мира 2022, в котором сборная Украины принимает национальную команду Казахстана.
Казахстан сравнял счет на 59-й минуте. Серикжан Мужиков поразил цель, воспользовавшись провалом в защите украинцев.
ГОЛ! 1:1. Серикжан Мужиков, 59 мин.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
а наши - так, попинать мяч вышли.
а наши - так, попинать мяч вышли.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.