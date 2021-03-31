ВИДЕО. Провал в защите. Мужиков забил Трубину и сравнял счет

Казахстан сравнял счет в матче 3-го тура квалификации ЧМ-2022 в Киеве

  • 31.03.2021 23:10
  • 4396 просмотров
  • 14 комментариев
ВИДЕО. Провал в защите. Мужиков забил Трубину и сравнял счет
© sports.kz. Серикжан Мужиков

31 марта в Киеве проходит поединок квалификации чемпионата мира 2022, в котором сборная Украины принимает национальную команду Казахстана.

Казахстан сравнял счет на 59-й минуте. Серикжан Мужиков поразил цель, воспользовавшись провалом в защите украинцев.

ГОЛ! 1:1. Серикжан Мужиков, 59 мин.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Leo Leo
      Leo Leo, 31.03.2021 23:48
    0
    Эти матчи потом будем вспоминать..( жаль,но ничего, играть на победу в каждом матче!
    Ссылка
    Igor Xleb
      Igor Xleb, 31.03.2021 23:46
    +1
    днамовская защита
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 31.03.2021 23:45
    +1
    Офіційно - відбір на ЧМ провалений. Зате нерви цілі!
    Ссылка
    Oleg Shcherbak
      Oleg Shcherbak, 31.03.2021 23:45
    -2
    Cкладні часи бувають у всіх і слабких збірних зараз немає, Вперед Україна, Вірю в Шеву. Він найкращий тренер що у нас є, навіть і після цієї нічиєї
    Ссылка
    nicksaf
      nicksaf, 31.03.2021 23:44
    -3
    Ну, чем это лучше, чем команда Фоменко.
    Ссылка
    Poltfut
      Poltfut, 31.03.2021 23:44
    +3
    Тут в играх провал и в защите и в нападении...
    Ссылка
    sergej55
      sergej55, 31.03.2021 23:43
    +5
    Лимит фарта исчерпан.
    Ссылка
    sergrey4
      sergrey4, 31.03.2021 23:41
    +3
    Серик - Мужик 59,
    а наши - так, попинать мяч вышли.
    Ссылка
    Владислав Петров
    online
      Владислав Петров, 31.03.2021 23:41
    -2
    Такого позорища еще не было. Шеву выгнать, сделал команду ,защиты, в атаку не могут пойти, индивидуального мастерства 0. Не выграть у казахов о каком чем мира может идти речь.
    Ссылка
    Игорь Петренко
    online
      Игорь Петренко, 31.03.2021 23:41
    +1
    Вся сборная Украины сборище уродов , вместе с их главным тренером, им во второй лиге чемпионата Украины играть.
    Ссылка
    Igor Xleb
      Igor Xleb, 31.03.2021 23:40
    -3
    Чуркам програли ппц, судя клоун
    Ссылка
    Igor Xleb
      Igor Xleb, 31.03.2021 23:40
    -4
    Чуркам програли ппц, судя клоун
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 31.03.2021 23:24
    +4
    Мужиков забил, своих мужиков не захотел вызывать, а зря
    Ссылка
    Український Крим
      Український Крим, 31.03.2021 23:21
    +10
    На фоні збірної України і Мужиков Роналду
    Ссылка
    Український Крим
      Український Крим, 31.03.2021 23:21
    +10
    На фоні збірної України і Мужиков Роналду
    Ссылка
    sergej55
      sergej55, 31.03.2021 23:43
    +5
    Лимит фарта исчерпан.
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 31.03.2021 23:24
    +4
    Мужиков забил, своих мужиков не захотел вызывать, а зря
    Ссылка
    Poltfut
      Poltfut, 31.03.2021 23:44
    +3
    Тут в играх провал и в защите и в нападении...
    Ссылка
    sergrey4
      sergrey4, 31.03.2021 23:41
    +3
    Серик - Мужик 59,
    а наши - так, попинать мяч вышли.
    Ссылка
    Igor Xleb
      Igor Xleb, 31.03.2021 23:46
    +1
    днамовская защита
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 31.03.2021 23:45
    +1
    Офіційно - відбір на ЧМ провалений. Зате нерви цілі!
    Ссылка
    Игорь Петренко
    online
      Игорь Петренко, 31.03.2021 23:41
    +1
    Вся сборная Украины сборище уродов , вместе с их главным тренером, им во второй лиге чемпионата Украины играть.
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 31.03.2021 23:48
    0
    Эти матчи потом будем вспоминать..( жаль,но ничего, играть на победу в каждом матче!
    Ссылка
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