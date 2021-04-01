Элина Свитолина – Эшли Барти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) сыграет еще один поединок на турнире WTA 1000 в Майами.
В матче 1/2 финала украинка, посеянная под пятым номером, сразится против лидера мирового рейтинга австралийки Эшли Барти. Встреча состоится вторым запуском на центральном корте после матча Хуркач – Циципас. Ориентировочное время начала матча – не ранее 22:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Барти
|1-й круг
|-
|-
|2-й круг
|Роджерс (3-6 7-5 6-3) №52 WTA
|Кучова (6-3 4-6 7-5) №149 WTA
|3-й круг
|Александрова (7-6 6-4) №34 WTA
|Остапенко (6-3 6-2) №54 WTA
|4-й круг
|Квитова (2-6 7-5 7-5) №10 WTA
|Азаренко (6-1 1-6 6-2) №15 WTA
|1/4 финала
|Севастова (6-3 6-2) №57 WTA
|Соболенко (6-4 6-7 6-3) №8 WTA
Ранее девушки встречались пять раз, на счету украинки четыре победы, но австралийка выиграла последнюю встречу.
В финале победительница встречи сыграет с Бьянкой Андрееску из Канады (№9 WTA) или Марией Саккари из Греции (№25 WTA).
Источник — Sport.ua
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