Элина Свитолина – Эшли Барти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) сыграет еще один поединок на турнире WTA 1000 в Майами.



В матче 1/2 финала украинка, посеянная под пятым номером, сразится против лидера мирового рейтинга австралийки Эшли Барти. Встреча состоится вторым запуском на центральном корте после матча Хуркач – Циципас. Ориентировочное время начала матча – не ранее 22:00 по Киеву.

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