Элина Свитолина – Анастасия Севастова. Прогноз и анонс 1/4 финала в Майами

Кто выйдет в дебютный полуфинал на турнире?

  • 30.03.2021 12:15
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Элина Свитолина – Анастасия Севастова. Прогноз и анонс 1/4 финала в Майами
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В ночь со вторника на среду первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит выступление на турнире WTA 1000 в Майами. В матче 1/4 финала украинка, посеянная под пятым номером, сразится против латвийки Анастасии Севастовой (№57 WTA). Время начала матча – 02:00 по Киеву.
 
Победа в этой встрече должна принести одной из теннисисток $32 тысячи призовых и 175 очков в рейтинг WTA в дополнение к $61 тысяче, которые уже завоеваны. Свитолина практически не защищает очков за предыдущее выступление, поэтому уже заработала 205 рейтинговых баллов, Севастова в 2019-м преодолела один круг, поэтому сейчас в плюсе на 150 очков.
 
Для украинки это будет второе участие в рамках стадии 1/4 финала в Майами, в 2018-м она проиграла другой латвийке – Алене Остапенко. Для Севастовой это уже лучшее достижение на соревнованиях во Флориде.
 
Соперница
 
Анастасия Севастова долгое время играет в теннис на высоком уровне. С 2013 по 2015 уходила из тенниса из-за проблем со спиной, потом возвращалась и становилась 11-й ракеткой мира, сражалась за выход в финал US Open и в сумме выиграла четыре титула WTA (два на грунте и два на траве). 

Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Севастова

В последнее время особых успехов у Анастасии не наблюдалось, но на турнире в Майами сошлись все звезды. В первых двух матчах 30-летняя латвийка на характере переиграла представителей молодого поколения Ольгу Данилович из Сербии и Кори Гауфф из США. На матч третьего круга из-за травмы не вышла Симона Халеп, а в четвертом раунде Ана Конюх, которая только-только вернулась на прежний уровень  после четырех операций на локте, испытывала проблемы со спиной и не смогла составить Севастовой достойной конкуренции.

Статистика в 2021 году
 
   Свитолина   Севастова
матчи (выигранных) 12-5 (71%) 7-6 (54%)
% первой подачи 57.2 60.5
выигранных очков на первой подаче, % 68.4 59.7
выигранных очков на второй подаче, % 47.9 46.6
выигранных очков на приеме, % 45.1 45.5
эйсы, % 4.1 3.1
тай-брейки 3-3 (50%) 3-0 (100%)

 Путь на турнире

Стадия  Свитолина   Севастова
1-й круг -  Данилович (6-1 3-6 7-6) №160 WTA
2-й круг  Роджерс (3-6 7-5 6-3) №52 WTA   Гауфф (1-6 6-2 6-3) №36 WTA
3-й круг  Александрова (7-6 6-4) №34 WTA   Халеп (W/O) №3 WTA
4-й круг  Квитова (2-6 7-5 7-5) №10 WTA  Конюх (6-1 7-5) №338 WTA

Встречи между собой
 
Девушки встречались трижды, на счету украинки две победы, но наиболее памятным было единственное поражение Свитолиной. В 2018-м в четвертом круге US Open Элина получила от латвийки «баранку» в третьем сете, это был очень болезненный проигрыш. После этой встречи украинка уже брала реванш у Севастовой в Пекине-2019, но хотелось бы увидеть еще и победу в Майами.
 
Перспективы в рейтинге

На данный момент Свитолина сохраняет шансы подняться на одну позицию, опередив Софию Кенин. Для этого нужен выход в финал. Также есть шансы и опуститься ниже на одну строчку. Это может случиться только в случае победы на турнире Арины Соболенко или Бьянки Андрееску. Засейвить себя от посягательств канадки можно выходом в полуфинал, с представительницей Беларуси потенциально решить вопрос можно в очном противостоянии на той же стадии. 

Более наглядно в таблице ниже, также отмечена интрига за звание первой ракетки мира.


 
Прогноз
 
Перед матчем с Квитовой Элина выглядела андердогом, но теперь ситуация изменилась. После важнейшей победы над очень сильной соперницей Свитолина должна почувствовать уверенность в своих силах, чего ей в последнее время частенько не хватало. 

Севастова одна из самых технически подкованных теннисисток тура, но у нее нет преимущества перед Свитолиной в мощи и на подаче. Латвийка обладает железными нервами, умеет ломать игру соперницы, но она точно не будет диктовать условия в предстоящем матче. Наверняка можно сказать, что украинке в этой встрече придется часто бегать к сетке, преимущество в скорости передвижения может сделать в этом матче большую разницу.

Прогноз Sport.ua: победа Свитолиной в трех сетах

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Владимир Клепач, Sport.ua

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