Элина Свитолина – Анастасия Севастова. Прогноз и анонс 1/4 финала в Майами

В ночь со вторника на среду первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит выступление на турнире WTA 1000 в Майами. В матче 1/4 финала украинка, посеянная под пятым номером, сразится против латвийки Анастасии Севастовой (№57 WTA). Время начала матча – 02:00 по Киеву.
Победа в этой встрече должна принести одной из теннисисток $32 тысячи призовых и 175 очков в рейтинг WTA в дополнение к $61 тысяче, которые уже завоеваны. Свитолина практически не защищает очков за предыдущее выступление, поэтому уже заработала 205 рейтинговых баллов, Севастова в 2019-м преодолела один круг, поэтому сейчас в плюсе на 150 очков.
Для украинки это будет второе участие в рамках стадии 1/4 финала в Майами, в 2018-м она проиграла другой латвийке – Алене Остапенко. Для Севастовой это уже лучшее достижение на соревнованиях во Флориде.
Соперница
Анастасия Севастова долгое время играет в теннис на высоком уровне. С 2013 по 2015 уходила из тенниса из-за проблем со спиной, потом возвращалась и становилась 11-й ракеткой мира, сражалась за выход в финал US Open и в сумме выиграла четыре титула WTA (два на грунте и два на траве).
В последнее время особых успехов у Анастасии не наблюдалось, но на турнире в Майами сошлись все звезды. В первых двух матчах 30-летняя латвийка на характере переиграла представителей молодого поколения Ольгу Данилович из Сербии и Кори Гауфф из США. На матч третьего круга из-за травмы не вышла Симона Халеп, а в четвертом раунде Ана Конюх, которая только-только вернулась на прежний уровень после четырех операций на локте, испытывала проблемы со спиной и не смогла составить Севастовой достойной конкуренции.
|Свитолина
|Севастова
|матчи (выигранных)
|12-5 (71%)
|7-6 (54%)
|% первой подачи
|57.2
|60.5
|выигранных очков на первой подаче, %
|68.4
|59.7
|выигранных очков на второй подаче, %
|47.9
|46.6
|выигранных очков на приеме, %
|45.1
|45.5
|эйсы, %
|4.1
|3.1
|тай-брейки
|3-3 (50%)
|3-0 (100%)
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Севастова
|1-й круг
|-
|Данилович (6-1 3-6 7-6) №160 WTA
|2-й круг
|Роджерс (3-6 7-5 6-3) №52 WTA
|Гауфф (1-6 6-2 6-3) №36 WTA
|3-й круг
|Александрова (7-6 6-4) №34 WTA
|Халеп (W/O) №3 WTA
|4-й круг
|Квитова (2-6 7-5 7-5) №10 WTA
|Конюх (6-1 7-5) №338 WTA
Встречи между собой
Девушки встречались трижды, на счету украинки две победы, но наиболее памятным было единственное поражение Свитолиной. В 2018-м в четвертом круге US Open Элина получила от латвийки «баранку» в третьем сете, это был очень болезненный проигрыш. После этой встречи украинка уже брала реванш у Севастовой в Пекине-2019, но хотелось бы увидеть еще и победу в Майами.
Перспективы в рейтинге
На данный момент Свитолина сохраняет шансы подняться на одну позицию, опередив Софию Кенин. Для этого нужен выход в финал. Также есть шансы и опуститься ниже на одну строчку. Это может случиться только в случае победы на турнире Арины Соболенко или Бьянки Андрееску. Засейвить себя от посягательств канадки можно выходом в полуфинал, с представительницей Беларуси потенциально решить вопрос можно в очном противостоянии на той же стадии.
Более наглядно в таблице ниже, также отмечена интрига за звание первой ракетки мира.
Прогноз
Перед матчем с Квитовой Элина выглядела андердогом, но теперь ситуация изменилась. После важнейшей победы над очень сильной соперницей Свитолина должна почувствовать уверенность в своих силах, чего ей в последнее время частенько не хватало.
Севастова одна из самых технически подкованных теннисисток тура, но у нее нет преимущества перед Свитолиной в мощи и на подаче. Латвийка обладает железными нервами, умеет ломать игру соперницы, но она точно не будет диктовать условия в предстоящем матче. Наверняка можно сказать, что украинке в этой встрече придется часто бегать к сетке, преимущество в скорости передвижения может сделать в этом матче большую разницу.
Прогноз Sport.ua: победа Свитолиной в трех сетах
Владимир Клепач, Sport.ua
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