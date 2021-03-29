Виталий САЧКО: «Надеюсь, что это был не последний мой финал»

Украинский теннисист Виталий Сачко, который пока что занимает позицию в конце четвертой сотни мирового рейтинга, на прошлой неделе впервые в карьере добрался до финала на турнире ATP Challenger Tour. Произошло это в Лугано, к сожалению, победить в финале украинцу не удалось. На пути стал 18-летний местный теннисист Доминик Штрикер, который является действующим чемпионом юношеского Ролан Гаррос.



В Лугано Сачко стартовал в квалификации и до самого финала проиграл лишь один сет. Во втором круге Виталий одолел еще одного украинца Сергея Стаховского.



В интервью Sport.ua Виталий рассказал о первом финале на уровне челленджеров, почему не попал в заявку сборной на матчевую встречу Кубка Дэвиса против Израиля, о поездках на челленджеры в Южную Америку, а также поведал о ближайших планах.



- Знаю, что вы уже обсудили финальный матч в Лугано с отцом. Что он сказал?

- Что я был недостаточно активен, хуже соперника двигался на корте. Швейцарец был агрессивным, лучше подавал. А вот все геймы на моей подаче зависали. Это было в первом сете, а во второй партии сказалась усталость. Уже было очень трудно, а соперник на адреналине заиграл очень хорошо. Не сложился для меня финал.



В общем на турнире я играл очень уверенно, положительная неделя. Это был мой первый финал, надеюсь, что не последний.



- В Лугано вы встречались с Сергеем Стаховским, что можете сказать о том матче?

- Для меня тот поединок прошел очень хорошо, я играл в свою игру. Должен сказать, что это был один из моих лучших матчей за последнее время. Я играл агрессивно, не давал ему нечего делать. Он также держал концентрацию на каждом мяче, боролся до последнего, но у меня почти все попадало в корт.



- В полуфинале одолели турка Алтуга Челикбилека, с которым на этом же турнире играли в паре. Игра в дуэте чем-то помогла победить его в одиночке?

- За 10 минут до конца заявки спросил, не хочет ли он записаться на пару. Алтуг согласился, но с тем условием, что он преодолеет квалификацию одиночного разряда, иначе поедет домой. Мы оба прошли в основу, почему бы и не сыграть пару? Это как тренировка. Что касается полуфинала одиночки, то я знал его и до этого. Конечно, я знал, чего от него ожидать. Да и он, видимо, знал, чего ожидать от меня. Мы были готовы друг к другу.

- Ранее в этом году вы уже выиграли 15-тысячник ITF в Братиславе. Почему решили там сыграть, и как все складывалось?

- Я приехал после Южной Америки, и мы с отцом приняли решение, что немножко надо разыграться. Я поехал в Братиславу, там было два турнира. На первых соревнованиях все сложилось, до полуфинала уверенно выигрывал, но в последних двух матчах были хорошие соперники. Было трудно, где-то на зубах выиграл. Ко второму турниру не успел восстановиться, отдохнуть ментально, поэтому проиграл во втором круге.



- Чем запомнились соревнования в Южной Америке?

- Мне нравится Южная Америка. Там хорошая погода, еда и гостиницы нормальные, корты хорошие. К тому же, я ездил на челленджеры, там совсем другие условия. Один минус - очень далеко лететь. Целый день сидишь в самолете, потом нужно где-то два дня, чтобы отойти от самолета. Конечно, еще и авиабилеты очень дорогие. Чтобы хорошо заработать, нужно обязательно выиграть турнир, выход в финал дает определенный плюс, но не такой, что можно шиковать. Еще один большой плюс заключается в том, что туда не все хотят летать. Это дополнительный шанс набирать очки в рейтинг, ведь мне хотелось бы еще подниматься.



- Недавно сборная Украины играла матч Кубка Дэвиса против Израиля, но вас не было в заявке. В чем причина?

- Причина очень простая - не договорились о финансовой составляющей. Меня не устроили предложенные условия, поэтому я отказался.



- Какие ближайшие турниры в планах?

- Должен был играть 25-ку в Швейцарии, но не буду, потому что нужно немного отдохнуть. Поеду, пожалуй, на челленджер в Хорватию (Сплит, следующая неделя - прим.). Но туда еще нужно попасть по рейтингу.