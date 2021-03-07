Второй титул. Виталий Сачко выиграл турнир ITF в Словакии

Четвертая ракетка Украины Виталий Сачко (№405 ATP) выиграл хардовый 15-тысячник в Словакии.

В матче за титул украинец на тай-брейке третьего сета обыграл Юргена Бриана из Франции (№1086 ATP).

Братислава. Финал

Виталий Сачко (Украина) – Юрген Бриан (Франция) – 6:1, 2:6, 7:6(3)

Отметим, что для Виталия это всего второй титул в карьере. Ранее он побеждал на соревнованиях аналогичной категории в Черноморске.