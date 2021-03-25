Молодость сильнее опыта. Сачко переиграл Стаховского на турнире в Лугано

Украинские теннисисты Сергей Стаховский (№193 ATP) и Виталий Сачко (№389 ATP) разыграли между собой путевку в 1/4 финала на челленджере в швейцарском Лугано.
В матче второго круга сильнее оказался 23-летний украинец, которому эта победа была явно нужнее.
Лугано. Второй круг
Сергей Стаховский (Украина) – Виталий Сачко (Украина) – 3:6, 1:6
Отметим, что для Виталия это будет всего второй четвертьфинал челленджеров в карьере. Ранее он играл на данной стадии только в прошлом году в Лиме, где остановился в шаге от матча за титул.
В 1/4 финала Сачко будет ждать победитель матча Роман Сафиуллин (№171 ATP) – Джек Сок (№259 ATP).
Источник — Sport.ua
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А Сереге пора таки уже завязывать.
А Сереге пора таки уже завязывать.
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