Молодость сильнее опыта. Сачко переиграл Стаховского на турнире в Лугано

Виталий уверенно одолел опытного соотечественника

  • 25.03.2021 14:16
  • 616 просмотров
  • 2 комментария
Молодость сильнее опыта. Сачко переиграл Стаховского на турнире в Лугано
© Lima Challenger Copa Claro. Виталий Сачко

Украинские теннисисты Сергей Стаховский (№193 ATP) и Виталий Сачко (№389 ATP) разыграли между собой путевку в 1/4 финала на челленджере в швейцарском Лугано.
 
В матче второго круга сильнее оказался 23-летний украинец, которому эта победа была явно нужнее.
 
Лугано. Второй круг
Сергей Стаховский (Украина) – Виталий Сачко (Украина) – 3:6, 1:6
 
Отметим, что для Виталия это будет всего второй четвертьфинал челленджеров в карьере. Ранее он играл на данной стадии только в прошлом году в Лиме, где остановился в шаге от матча за титул.

В 1/4 финала Сачко будет ждать победитель матча Роман Сафиуллин (№171 ATP) –  Джек Сок (№259 ATP).

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    PETP0
    online
      PETP0, 25.03.2021 15:22
    0
    При всем уважении к Сергею, это радует. Глядишь Сачко и до первой сотни доберется.
    А Сереге пора таки уже завязывать.
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    sirsergo
    online
      sirsergo, 25.03.2021 14:43
    -3
    да, Стаховський... в кого ж тоді вигравати??
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    PETP0
    online
      PETP0, 25.03.2021 15:22
    0
    При всем уважении к Сергею, это радует. Глядишь Сачко и до первой сотни доберется.
    А Сереге пора таки уже завязывать.
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