Лима. Сачко остановился в полуфинале одиночного разряда

Украинский теннисист Виталий Сачко (№496 ATP) завершил борьбу в основной сетке грунтового челленджера в Лиме.
В 1/2 финала одиночного разряда 23-летний украинец, который преодолел квалификацию, уступил еще одному квалифаеру 19-летнему аргентинцу Тьяго Агустину Тиранте (№539 ATP).
Лима. Полуфинал
Виталий Сачко (Украина) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – 2:6, 4:6
Отметим, что это было лучшее достижение Сачко на челленджерах. Ранее он дважды участвовал в турнирах подобной категории, но дальше второго круга не заходил.
Со следующей недели Виталий поднимется почти на сотню позиций в мировом рейтинге.
Тиранте в матче за титул сразится против чилийца Марсело Томаса Барриоса Веры (№277 ATP) или колумбийца Даниэля Элаи Галана Ривероса (№129 ATP).
Добавим, что сегодня Виталий Сачко сыграет еще и в финале парного разряда.
Источник — Sport.ua
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