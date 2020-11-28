Лима. Сачко остановился в полуфинале одиночного разряда

Украинский теннисист Виталий Сачко (№496 ATP) завершил борьбу в основной сетке грунтового челленджера в Лиме.



В 1/2 финала одиночного разряда 23-летний украинец, который преодолел квалификацию, уступил еще одному квалифаеру 19-летнему аргентинцу Тьяго Агустину Тиранте (№539 ATP).



Лима. Полуфинал

Виталий Сачко (Украина) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – 2:6, 4:6



Отметим, что это было лучшее достижение Сачко на челленджерах. Ранее он дважды участвовал в турнирах подобной категории, но дальше второго круга не заходил.



Со следующей недели Виталий поднимется почти на сотню позиций в мировом рейтинге.



Тиранте в матче за титул сразится против чилийца Марсело Томаса Барриоса Веры (№277 ATP) или колумбийца Даниэля Элаи Галана Ривероса (№129 ATP).

Добавим, что сегодня Виталий Сачко сыграет еще и в финале парного разряда.