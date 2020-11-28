Лима. Сачко остановился в полуфинале одиночного разряда

Украинец проиграл битву квалифаеров

  • 28.11.2020 21:00
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  • 1 комментарий
Лима. Сачко остановился в полуфинале одиночного разряда
© Lima Challenger Copa Claro. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№496 ATP) завершил борьбу в основной сетке грунтового челленджера в Лиме.
 
В 1/2 финала одиночного разряда 23-летний украинец, который преодолел квалификацию, уступил еще одному квалифаеру 19-летнему аргентинцу Тьяго Агустину Тиранте (№539 ATP).
 
Лима. Полуфинал
Виталий Сачко (Украина) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – 2:6, 4:6
 
Отметим, что это было лучшее достижение Сачко на челленджерах. Ранее он дважды участвовал в турнирах подобной категории, но дальше второго круга не заходил.
 
Со следующей недели Виталий поднимется почти на сотню позиций в мировом рейтинге.
 
Тиранте в матче за титул сразится против чилийца Марсело Томаса Барриоса Веры (№277 ATP) или колумбийца Даниэля Элаи Галана Ривероса (№129 ATP). 

Добавим, что сегодня Виталий Сачко сыграет еще и в финале парного разряда.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 28.11.2020 21:03
    +4
    Молодчина!!!!
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 28.11.2020 21:03
    +4
    Молодчина!!!!
    Ссылка
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