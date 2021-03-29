С легким паром. 5 выводов после матча Украина – Финляндия

После игры нашей сборной на «Стад де Франс», однозначно оцененной как удачная, самый молодой в истории украинской национальной команды капитан Александр Зинченко произнес что-то типа «эта ничья обесценится, если мы не выиграет ближайшие два матча».

В принципе, Sport.ua тоже вторил полузащитнику «МанСити» - и в отчете матча в Сен-Дени, и в предматчевом прогнозе накануне поединка против Суоми. Но не помогло. «Сине-желтые» не сумели победить «бело-синих». И теперь перспективы занять первое место в группе для команды Шевченко существенно «затуманились». Почему же не получилось победить Финляндию – давайте разберемся и подытожим.

1. Андрей Шевченко перехитрил самого себя

То, что сборная Финляндии будет играть с пятью защитниками, ни для кого не было сюрпризом и секретом. Собственно, по такой схеме команда Канервы играет практически против всех серьезных оппонентов. Особенно на выезде. Но вот то, что главный тренер украинской команды решит выставить практически зеркальную схему на игру 28 марта, наверное, для очень многих стало настоящим откровением. И, к сожалению, не очень приятным. Наш тренерский штаб выставил на матч трех центрбеков – Забарного, Матвиенко и Миколенко, а на флангах защиты сыграли Караваев (справа) и Соболь (слева). «Интересным», если не сказать жестче, был и выбор опорного полузащитника: им стал Макаренко, рядом с которым действовал Зинченко. Под нападающими сыграл Малиновский, а два форварда – Яремчук и Зубков.



УАФ. Андрей Шевченко

По всей видимости, в подобном сочетании наша сборная сыграла в первый и последний раз. Эксперимент не удался. Выбор центрбеков себя не оправдал: Миколенко не очень уютно чувствовал себя на не «родной» позиции. Кажется, что на левом крыле защиты он был бы полезнее Соболя. Не лучший матч провел и Макаренко. Яремчук и Зубков на переднем крае скорее мешали друг другу, чем помогали. Видится, что Кривцов, Сидорчук и Шапаренко более органично смотрелись бы в стартовом составе и в этот раз. Понятно желание Шевченко провести ротацию, огорошить своего визави. Но в итоге этот ход нашего наставника себя не оправдал.

2. Завышенная самооценка

После матча и тренер сборной Украины, и его подопечные в один голос утверждали, что, мол, игра была выигрышная, что наша команда «возила» соперника 85 минут, который только и думал о том, как передохнуть от наших стремительных атак, и лишь пять минут отдала инициативу гостям и начала ошибаться. Извините, конечно, что, может, разрушу идиллию, но лично я не увидел нашего игрового преимущества в эти самые 85 минут матча. Да, мы больше владели мячом (60 процентов против 40), больше били по воротам (12 против 5), но ведь реальная опасность у чужих ворот была только раз – когда Мораес забил свой исторический гол за нашу национальную команду. В остальном – лишь полунамеки на моменты. А финны, кстати, смотрелись очень здорово. Как команда, прежде всего, как единое целое. У нас такого игрового единства, увы, не было. Да, это отлично, когда считаешь себя гегемоном и авторитетом, но порой нужно смотреть и правде в глаза. А она таковая: мы не были лучше финнов. И, если быть полностью откровенным, то на победу не наиграли.



УАФ

3. Извините, но опять о Буяльском

Отвечая в очередной раз на вопрос, почему вызов в главную команду страны не получил лучший на данный момент игрок УПЛ Буяльский, главный тренер нашей команды Шевченко сказал, что, дескать, он очень уважает Виталия, но вызывать его ради вызова не будет. По той простой причине, что полузащитник «Динамо» не подходит под игровую схему сборной. Ну, условных Ризныка, Тымчика или Довбыка Андрей Николаевич вызвал тоже не для того, чтобы они имели игровую практику. Но даже не это главное. Если у нас сейчас схема 5-3-2 (или ее вариация 5-4-1) стала преобладающей, в ней бы очень комфортно чувствовал себя Буяльский. Виталий, как никто в чемпионате страны, умеет играть между линиями, может вскрывать насыщенную оборону разрезными передачами. Да и брать игру на себя он тоже умеет. Может, как раз именно такого игрока и не хватило нам для победы?

4. Ярмоленко, Коноплянка, Степаненко и пустота

К сожалению, приходится констатировать, что без ветеранов и лидеров, не сыгравших в двух стартовых поединках отбора, «сине-желтая» сборная не выглядит лучше, мощнее, увереннее. Речь о некогда нашей сладкой парочке вингеров Ярмоленко – Коноплянка, и основном волнорезе Степаненко. Тарас травмирован, Андрей тоже, игровые кондиции Евгения далеки от лучших. Достойной замены им, к сожалению, нет. Это не вина нашего тренерского штаба, это его беда. Но от этого не легче.

5. Казахстан нужно побеждать во что бы то ни стало

Сыграно только два матча, впереди еще очень длинный турнирный путь – вот еще один фундаментальный послематчевый меседж наших футболистов и их тренера. С одной стороны, далеко идущие турнирные выводы после двух туров делать сложно. Но с другой – нам предстоит выездная игра против финнов, сложный во всех отношениях домашний матч против французов, которых принимаем после тяжелого вояжа в Казахстан, да и заканчиваем отбор на выезде в Боснии. Однозначно очень сложный календарь, очень непростые соперники. Да, все еще можно исправить, ведь еще ничего не потеряно. Поэтому кровь из носа нужно побеждать в последний день марта дома казахов. Если решим эту задачу – останемся на коне. Но если нет – с перспективами попасть на ЧМ-2022 можно будет попрощаться уже сейчас.