Элина Свитолина – Петра Квитова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча четвертого круга на турнире в Майами

  • 29.03.2021 10:15
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Элина Свитолина – Петра Квитова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

29 марта первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит выступление на турнире WTA 1000 в Майами.
 
В четвертом круге украинка, посеянная под пятым номером, сразится против экс-второй ракетки мира Петры Квитовой (№10 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №1. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.

 Путь на турнире

Стадия  Свитолина   Квитова
1-й круг - -
2-й круг  Роджерс (3-6 7-5 6-3) №52 WTA   Корне (6-0 6-4) №61 WTA
3-й круг  Александрова (7-6 6-4) №34 WTA   Конта (6-1 6-2) №18 WTA

Ранее девушки встречались 9 раз, украинка выиграла две встречи. Еще один выставочный матч в 2020-м году во время карантина остался за украинкой.
 
В 1/4 финала победительница встречи сыграет с Анастасией Севастовой (№57 WTA) или Аной Конюх (№338 WTA).

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Источник — Sport.ua

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