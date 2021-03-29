Элина Свитолина – Петра Квитова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 марта первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит выступление на турнире WTA 1000 в Майами.
В четвертом круге украинка, посеянная под пятым номером, сразится против экс-второй ракетки мира Петры Квитовой (№10 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №1. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Квитова
|1-й круг
|-
|-
|2-й круг
|Роджерс (3-6 7-5 6-3) №52 WTA
|Корне (6-0 6-4) №61 WTA
|3-й круг
|Александрова (7-6 6-4) №34 WTA
|Конта (6-1 6-2) №18 WTA
Ранее девушки встречались 9 раз, украинка выиграла две встречи. Еще один выставочный матч в 2020-м году во время карантина остался за украинкой.
В 1/4 финала победительница встречи сыграет с Анастасией Севастовой (№57 WTA) или Аной Конюх (№338 WTA).
Источник — Sport.ua
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