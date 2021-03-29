Элина Свитолина – Петра Квитова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 марта первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит выступление на турнире WTA 1000 в Майами.



В четвертом круге украинка, посеянная под пятым номером, сразится против экс-второй ракетки мира Петры Квитовой (№10 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №1. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.

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