Элина Свитолина – Петра Квитова. Прогноз и анонс матча 1/8 финала в Майами

29 марта первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) сыграет матч четвертого круга на турнире WTA 1000 в Майами. В 1/8 финала украинка, посеянная под пятым номером, сразится с девятой сеяной чешкой Петрой Квитовой (№10 WTA). Время начала матча – 18:00 по Киеву.



Победа в этой встрече должна принести одной из теннисисток $21 тысячу призовых в дополнение к $40 тысячам, которые уже завоеваны. Нужно отметить, что на турнире в Майами сгорают очки за предыдущее выступление, датированное 2019-м годом. Свитолина тогда выступила неудачно, поэтому все набранные очки ей идут в плюс. Квитова защищает четвертьфинал, за который еще нужно отыграть 95 очков, которые будут разыграны в данном матче.



Соперница



Квитова хорошо известна болельщикам тенниса. Петра дважды выигрывала Уимблдон (2011, 2014), побеждала на Итоговых турнирах, также на ее счету еще 8 крупных титулов и 16 побед чуть менее значимых. Два года назад в финале Открытого чемпионата Австралии чешка потеряла возможность дебютировать в статусе первой ракетки мира, уступив тогда очную борьбу за это звание Наоми Осаке. По всей видимости, статус экс-второй ракетки мира за ней закрепится так же, как и за россиянками Светланой Кузнецовой и Верой Звонаревой, которые также продолжают играть.



Квитова в последние годы традиционно сильно начинает первую часть сезона, являясь одной из лучших. В 2021-м она очень посредственно выступила в Австралии, но сумела реабилитироваться в Дохе, выиграв соревнования категории WTA 500. Любопытно, что это был ее второй титул в Катаре и в обоих финалах чешка одолела испанку Гарбинье Мугурусу.



На кортах Майами Свитолина и Квитова выше 1/4 финала никогда не поднимались. У Элины одно участие на данной стадии (2018 - поражение Остапенко), у Петры – два (2014 Шарапова, 2019 Барти).



Что касается текущего розыгрыше турнира, то чешка пока сметает соперниц, украинка – выгрызает победы на характере.

Статистика в 2021 году

Свитолина Квитова матчи (выигранных) 11-5 (69%) 8-3 (73%) % первой подачи 58.1 64.8 выигранных очков на первой подаче, % 68.1 65.4 выигранных очков на второй подаче, % 47.9 50.0 выигранных очков на приеме, % 45.5 48.8 эйсы, % 4.1 4.7 тай-брейки 3-3 (50%) 1-1 (50%)

Путь на турнире

Стадия Свитолина Квитова 1-й круг - - 2-й круг Роджерс (3-6 7-5 6-3) №52 WTA Корне (6-0 6-4) №61 WTA 3-й круг Александрова (7-6 6-4) №34 WTA Конта (6-1 6-2) №18 WTA

Матчи между собой

Квитова – одна из самых неудобных соперниц для Свитолиной. Элина сумела выиграть лишь два официальных очных матча из девяти. Можно также вспомнить и победу на выставочном мини-турнире в Берлине, датированную летом прошлого года. Последний серьезный матч состоялся в рамках триумфального для украинки Итогового турнира-2018. Тогда Квитова не была в оптимальных кондициях и проиграла все поединки на групповой стадии.



Прогноз



Однозначной фавориткой матча будет считаться Квитова, все козыри у нее на руках. Чешка набрала отличную форму, будет играть на быстром покрытии в полдень, когда Свитолиной будет тяжело что-то противопоставить своей сопернице. Петра – одна из самых талантливых и мастеровитых теннисисток в Туре, которая еще и имеет отличные антропометрические данные. Также она левша, а у Свитолиной лишь 54.5% побед с леворукими теннисистами против 67.4% против правшей. Но у каждой атакующей теннисистки бывают и плохие дни, всегда может не полететь. Проиграть Квитова может и сама, а Свитолина в нынешней ее форме сама выиграет вряд ли, потребуется хоть какая-то помощь.

Прогноз Sport.ua: победа Квитовой в двух сетах