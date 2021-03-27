Динамо Киев
3 : 0
Динамо Бухарест
27.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Помочь одноклубникам. Киевское Динамо обыграло Динамо из Бухареста

В Киеве состоялся товарищеский поединок

  • 27.03.2021 18:53
  • 2743 просмотра
  • 3 комментария
Помочь одноклубникам. Киевское Динамо обыграло Динамо из Бухареста
© twitter.com/DynamoKyiv

Киевское «Динамо» провело товарищеский матч с бухарестскими одноклубниками, одержав победу со счетом 3:0.

Целью проведения поединка стал сбор средств в пользу бухарестского клуба, который переживает сложные времена и рискует не получить лицензию на следующий сезон. На встречу продавались виртуальные билеты, а самые дорогие из них давали возможность их обладателям провести после игры ужин с Мирчей Луческу. Также проведение матча давало возможность тренерскому штабу киевлян проверить игровые кондиции футболистов, которые редко попадают в основной состав, а также понаблюдать за действиями Деяна Сореску, интерес к которому приписывают «бело-синим».

Что касается самой игры, то тут борьбы не получилось. Киевляне владели значительным преимуществом, которое воплотилось в забитые голы. В середине первого тайма Де Пена, который действовал на правом фланге, сделал проникающую передачу на ход Гармашу. Денис обыграл голкипера и прострелил на Клейтона, отправившего мяч в ворота. А перед перерывом индивидуальный проход Тымчика завершился передачей на Леднева, который с линии штрафной нанес точный удар.

Во втором тайме рисунок игры не изменился. Мог увеличить преимущество своей команды Андриевский, который от линии штрафной бил с лёта после передачи с углового. Состояться красивому взятию ворот помешал Митрович, в прыжке ликвидировавший угрозу.

Потом пошли замены в составах обоих клубов. Отметим, что тренерский штаб киевлян выпустил на поле всех заявленных футболистов. Один из них и поставил точку в матче: на первой компенсированной минуте Хондак головой замкнул навес с углового.

Товарищеский матч.

«Динамо» Киев – «Динамо» Бухарест – 3:0

Клейтон (22), Леднев (41), Хондак (91)

«Динамо» Киев: Бойко (Моргун, 80), Кендзёра (Скорко, 63), Тымчик (Биловар, 71), Сидклей (Кузык, 82), Шепелев (Горбач, 87), Андриевский (Хондак, 87), Буяльский (Н.Волошин, 46), Де Пена (В.Волошин, 46), Гармаш (Ванат, 46), Леднев (Михайленко, 71), Клейтон (Надольский, 80)

«Динамо» Бухарест: Митрович, Сореску (Морсей, 76), Эманн, Бежан, Григоре, Крету (Михаю, 46), Раута (Хилдан, 76), Стан (Гол, 63), Молдовяну (Бордусану, 46), Блейдеа (Магуряну, 63), Фаббрини (Бани, 46)

Арбитр: Евгений Арановский (Киев, Украина)

Стадион «Динамо» имени В.Лобановского (Киев)

ДИНАМО КИЕВ - ДИНАМО БУХАРЕСТ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко, Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Lazio
    online
      Lazio, 27.03.2021 19:28
    0
    👍👍👍
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 27.03.2021 19:04
    -4
    Только уважение за такое мероприятие. И ДК заполнило паузу. Хотя ДБ лучше бы играть было против Буковины. Но они не одноклубники.
    3:0 конечно не по-товарищески, но и не спектакль типа 4:4.
    Теперь слово за главным болельщиком ДК в стране.
    Думаю что товариняк против Динамо Хьюстон стал бы грандиозным событием в спортивной жизни Украины. Пусть только пан Зеленский дозвонится к пану Байдену.
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 27.03.2021 18:57
    +4
    Хороший матч , дал тонус дублю и помог товарищам из Бухареста.
    Ждём Клейтона в официальных играх
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    forestcat
    online
      forestcat, 27.03.2021 18:57
    +4
    Хороший матч , дал тонус дублю и помог товарищам из Бухареста.
    Ждём Клейтона в официальных играх
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    Lazio
    online
      Lazio, 27.03.2021 19:28
    0
    👍👍👍
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