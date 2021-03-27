Помочь одноклубникам. Киевское Динамо обыграло Динамо из Бухареста

Киевское «Динамо» провело товарищеский матч с бухарестскими одноклубниками, одержав победу со счетом 3:0.

Целью проведения поединка стал сбор средств в пользу бухарестского клуба, который переживает сложные времена и рискует не получить лицензию на следующий сезон. На встречу продавались виртуальные билеты, а самые дорогие из них давали возможность их обладателям провести после игры ужин с Мирчей Луческу. Также проведение матча давало возможность тренерскому штабу киевлян проверить игровые кондиции футболистов, которые редко попадают в основной состав, а также понаблюдать за действиями Деяна Сореску, интерес к которому приписывают «бело-синим».

Что касается самой игры, то тут борьбы не получилось. Киевляне владели значительным преимуществом, которое воплотилось в забитые голы. В середине первого тайма Де Пена, который действовал на правом фланге, сделал проникающую передачу на ход Гармашу. Денис обыграл голкипера и прострелил на Клейтона, отправившего мяч в ворота. А перед перерывом индивидуальный проход Тымчика завершился передачей на Леднева, который с линии штрафной нанес точный удар.

Во втором тайме рисунок игры не изменился. Мог увеличить преимущество своей команды Андриевский, который от линии штрафной бил с лёта после передачи с углового. Состояться красивому взятию ворот помешал Митрович, в прыжке ликвидировавший угрозу.

Потом пошли замены в составах обоих клубов. Отметим, что тренерский штаб киевлян выпустил на поле всех заявленных футболистов. Один из них и поставил точку в матче: на первой компенсированной минуте Хондак головой замкнул навес с углового.

Товарищеский матч.

«Динамо» Киев – «Динамо» Бухарест – 3:0

Клейтон (22), Леднев (41), Хондак (91)

«Динамо» Киев: Бойко (Моргун, 80), Кендзёра (Скорко, 63), Тымчик (Биловар, 71), Сидклей (Кузык, 82), Шепелев (Горбач, 87), Андриевский (Хондак, 87), Буяльский (Н.Волошин, 46), Де Пена (В.Волошин, 46), Гармаш (Ванат, 46), Леднев (Михайленко, 71), Клейтон (Надольский, 80)

«Динамо» Бухарест: Митрович, Сореску (Морсей, 76), Эманн, Бежан, Григоре, Крету (Михаю, 46), Раута (Хилдан, 76), Стан (Гол, 63), Молдовяну (Бордусану, 46), Блейдеа (Магуряну, 63), Фаббрини (Бани, 46)

Арбитр: Евгений Арановский (Киев, Украина)

Стадион «Динамо» имени В.Лобановского (Киев)

ДИНАМО КИЕВ - ДИНАМО БУХАРЕСТ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА