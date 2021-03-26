ОФИЦИАЛЬНО: Динамо Киев проведет товарищеский матч с Динамо Бухарест

В период паузы в украинской Премьер-лиге на матчи сборных киевское «Динамо» договорилось о проведении товарищеской встречи международного уровня — с одноклубниками из «Динамо» (Бухарест, Румыния).

Поединок состоится в субботу, 27 марта, на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, и начнется в 17:00.

Согласно карантинным требованиям, связанным с пандемией COVID-19, на матч не будут допущены зрители.

В прямой трансляции игру можно будет посмотреть на телеканале «2+2», а также на официальном канале «Динамо Киев» в Youtube (с задержкой в четыре минуты).