В субботу, 27 марта, состоялся товарищеский поединок, в котором киевское «Динамо» обыграло бухарестских одноклубников. Матч прошел в Киеве на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского.
Короткий обзор
Детальный обзор
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниил Хондак (Динамо Киев).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Богдан Леднев (Динамо Киев).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Клейтон (Динамо Киев).
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Источник — FootballHub
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