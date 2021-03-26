В субботу, 27 марта, состоится товарищеский поединок, в котором киевское «Динамо» встретятся с бухарестскими одноклубниками. Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского и начнется в 17:00.
Из-за карантинных ограничений игра пройдет без присутствия зрителей.
Киевский клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины, и встреча с бухарестским «Динамо» пройдет в рамках подготовки команды Мирча Луческу к решающему отрезку сезона. Ранее сообщалось, что румынский специалист принимал активное участие в организации этого товарищеского матча. Бухарестское «Динамо» в текущем чемпионате своей страны ведет борьбу за сохранение прописки в высшем дивизионе.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Динамо» Бухарест.
Александр Тишура, Sport.ua
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