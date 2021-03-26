Динамо Киев
0 : 0
Динамо Бухарест
27.03.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Динамо Киев – Динамо Бухарест. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка

  • 26.03.2021 23:01
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Динамо Киев – Динамо Бухарест. Текстовая трансляция матча
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

В субботу, 27 марта, состоится товарищеский поединок, в котором киевское «Динамо» встретятся с бухарестскими одноклубниками. Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского и начнется в 17:00.

Из-за карантинных ограничений игра пройдет без присутствия зрителей.

Киевский клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины, и встреча с бухарестским «Динамо» пройдет в рамках подготовки команды Мирча Луческу к решающему отрезку сезона. Ранее сообщалось, что румынский специалист принимал активное участие в организации этого товарищеского матча. Бухарестское «Динамо» в текущем чемпионате своей страны ведет борьбу за сохранение прописки в высшем дивизионе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Динамо» Бухарест.

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Александр Тишура, Sport.ua

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