А если без Каштру? Пять тренерских вариантов для Шахтера

Тема возможного ухода Луиша Каштру и получения «Шахтером» нового тренера уже ближайшим летом становится все более и более актуальной едва ли не с каждым следующим матчем «горняков». Нестабильная ситуация внутри коллектива, далеко не лучшие результаты, а еще и явные проблемы на поле у футболистов, делают позиции Каштру достаточно шаткими, и не добавляют вистов португальскому тренеру в аспекте вероятного продления контракта. Очевидно, боссы «Шахтера» решение по наставнику команды будут принимать после того, как станет понятной судьба чемпионской гонки, которая ныне целиком и полностью находится отнюдь не в руках «горняков».

Почему Шахтер прав, когда не спешит предлагать Каштру новый контракт

Кто возглавит «Шахтер», если Каштру уйдет? Ответ на этот вопрос станет известен позже, а сейчас мы собрали воедино все слухи, а также добавили несколько альтернативных кандидатов, которые в теории могли бы сделать «горняков» сильнее и успешнее…

Вариант № 1 (статусный) – Массимилиано АЛЛЕГРИ

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Впервые о возможном приходе Аллегри в «Шахтер» заговорили в начале марта с подачи одного из отечественных журналистов. Тогда отмечалось, что боссы «горняков» хотят сменить португальский тренерский вектор на итальянский, и уже начали активные консультации с экс-коучем «Ювентуса». Что правда, вскоре руководитель департамента селекции «Шахтера» Жозе Боту опроверг информацию о наличии интереса донецкого клуба к Аллегри. И если слова функционера о доверии к Луишу Каштру можно пропустить мимо ушей, как порцию привычной в таких случаях банальщины, то вот аргументы о несоответствии стиля игры, исповедуемого командами Аллегри и существующего в «Шахтере», видятся вполне серьезными.

Более того, 53-летний Аллегри, по слухам, хочет получать очень достойную зарплату в новой команде. Речь идет о 7-8 миллионах евро за сезон, а это сумма, которую «Шахтер» банально не вытянет в нынешних экономических реалиях. Поэтому вариант с Аллегри является куда больше статусным для «горняков» (все-таки последние девять лет своей карьеры Массимилиано работал исключительно с грандами в лице «Милана» и «Ювентуса», добыв сразу шесть чемпионских титулов в Серии А), чем реальным, или необходимым. С высокой долей вероятности, слухи об Аллегри – работа агентов, которые таким образом накручивают ореол серьезной заинтересованности со стороны разных клубов вокруг специалиста, ведь тот, пусть и в силу объективных причин, но остается без работы с лета 2019 года.

Вариант № 2 (перспективный) – Роберто ДЕ ДЗЕРБИ

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Вчерашний слух о том, что в шорт-лист вероятных кандидатов на пост главного тренера «Шахтера» вошел нынешний наставник «Сассуоло» Роберто Де Дзерби достаточно гармонично вписывается в концепцию предыдущей версии о желании боссов «горняков» сменить португальский тренерский вектор на итальянский. Но, в отличие от версии с Аллегри, 41-летний Де Дзерби выглядит не только куда более реалистичной кандидатурой, но и намного более перспективной, если вести речь о «Шахтере». Дело в том, что этот итальянец находится только в начале своего тренерского пути, но уже зарекомендовал себя, как грамотный и интересный специалист. В Италии у аналитиков и журналистов нет сомнений в светлом будущем Де Дзерби, который вскоре может покинуть «Сассуоло» ради клуба с большими амбициями и средствами на трансферном рынке.

Куда больше подходит Де Дзерби «Шахтеру» и по исповедуемой его командами манере игры. Скажем, в текущем розыгрыше Серии А именно скромный «Сассуоло», а не куда более топовые «Ювентус», «Наполи», «Милан», «Лацио», «Рома» или «Интер», является лидером по среднематчевому показателю владения мячом. Он у команды Де Дзерби составляет 58%, что лучше показателя «Старой синьоры» (57,5%). Но важен и другой факт: «Сассуоло» является вторым в чемпионате Италии по интенсивности единоборств, также занимает вторую строчку по заблокированным ударам соперников, и идет шестым по интенсивности прессинга (после «Вероны», «Болоньи», «Милана», «Ювентуса» и «Аталанты»). Последние качества особенно важны для нынешнего «Шахтера», который после ухода Фонсеки в обороне выглядит все хуже и хуже буквально с каждым матчем…

Единственное, что настораживает, так это факт завершения срока действия контракта Де Дзерби с «Сассуоло» в конце нынешнего сезона. С одной стороны, версия об интересе «Шахтера» к молодому специалисту может только подтверждаться подобным «совпадением», но с другой – существует немалый риск, что информация вновь-таки является банальной игрой агентов, которые через слухи о «Шахтере» хотят выбить для своего клиента лучший контракт в «Сассуоло», или другом клубе.

Вариант № 3 (амбициозный) – Рубен АМОРИМ

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В ситуации, если боссы «Шахтера» пожелают сменить Каштру, но не отступать от тенденции к приглашению португальских специалистов, было бы очень интересно посмотреть на работу с «горняками», пожалуй, одного из наиболее перспективных наставников Европы – Рубена Аморима. Этому специалисту всего-навсего 36 лет, и он лишь в апреле 2017-го завершил играть в футбол, подавшись в тренерство спустя год. Начинал Аморим работать со скромной командой «Каза Пия», затем недолго тренировал дубль «Браги», а с декабря 2019 по март 2020 годов возглавлял первую команду «оружейников». Именно в «Браге» (прямая аналогия с Фонсекой) Рубен заставил говорить о себе в Португалии во весь голос. Интерес к амбициозному и перспективному тренеру проявило руководство «Спортинга», который ныне Аморим и возглавляет.

Более того, лиссабонские «львы» под предводительством Аморима ныне уверенно рвутся к своему первому за последние девятнадцать лет чемпионскому титулу в Португалии. В турнирной таблице Примейры после 24 сыгранных туров «Спортинг» имеет 10-очковую фору над идущим вторым «Порту», не проиграв ни единого поединка со старта турнира (20 побед при 4 ничьих). «Спортинг» преимущественно играет в три центральных защитника, что абсолютно несвойственно для «Шахтера», но выглядело бы достаточно интересно в случае успешной апробации в украинской команде, особенно под матчи еврокубков. Кроме того, команде Аморима ныне удается находить «золотую середину» между зрелищным и эффективным футболом, а это то, над чем по весне всерьез ломает голову тренерский штаб Луиша Каштру, подопечные которого пока так и не могут устранить явные перекосы, существующие в фазах их действий.

Другой вопрос в том, что интерес к Амориму существует со стороны многих клубов Европы, да и контракт специалиста со «Спортингом» рассчитан до лета 2024 года, а потому лиссабонцам придется выплатить немалую компенсацию. В частности, согласно последней информации из португальской прессы, Аморим вместе со своим коллегой и соотечественником из «Порту» Сержиу Консейсау входят в шорт-лист «Ромы». Поэтому, если выбор боссов «Шахтера» падет на нынешнего рулевого «Спортинга», то за него придется выдержать приличную борьбу, но как минимум в теории она того стоит, ведь амбиций и дальше проявлять себя, выходя на все более и более высокий уровень, у Аморима хватает, что очень важно для взявшей курс на омоложение донецкой команды.

Вариант № 4 (интригующий) – Андрей ШЕВЧЕНКО

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Не секрет, что на отечественной «ярмарке тренеров» не наблюдается большого числа специалистов, полноценно готовых к работе в «Шахтере». Одним из немногих, кто теоретически подходит для этого, да еще и лучше остальных может вписаться в игровую философию команды, является нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Свою наставническую карьеру этот 44-летний специалист начал в 2016 году именно в стане «сине-желтых», с которыми Шевченко удалось пройти через сумасшедший поток критики непростой, но увлекательный путь к финальной части Евро-2020, которое запланировано к проведению ближайшим летом. Очевидно, что Андрей не мог бросить начатое посредине пути, и уйти из сборной, не попробовав себя на серьезном турнире. Даже интерес со стороны «Милана» не привел к тому, что Шевченко свернет с избранного пути.

Однако, как сложится будущее Шевченко после чемпионата Европы – вопрос со звездочкой. Контракт специалиста рассчитан до конца финальной части чемпионата мира-2022, но во многом он является условностью, так как у нынешнего тренера сложились прекрасные отношения с руководством УАФ, и вряд ли последнее будет отчаянно препятствовать воле наставника попробовать себя в другом месте, если такое желание у Шевченко возникнет после Евро-2020. В сборной Украины нынешний ее рулевой во многом выстроил похожую игровую концепцию на ту, к которой привыкло руководство «Шахтера». Шевченко – это современный тренер, который не боится меняться, хотя порой и делает это под грузом собственных ошибок. Вариативность тактик, которую в последнее время демонстрируют «сине-желтые», - это именно то, чего так не хватает несколько забронзовевшему «Шахтеру», особенно на еврокубковой арене, или в матчах УПЛ, когда ради результата нужно успевать проводить изменения по ходу встречи, а не продолжать «биться головой о стенку».

Помимо чисто футбольных мотивов, дополнительной интригой в назначении Шевченко главным тренером «Шахтера» стало бы и потенциальное противостояние «горняков» с бывшей командой Андрея – киевским «Динамо». УПЛ, в таком случае, могла бы приобрести по-настоящему огненное дерби между киевлянами и дончанами, причем не только на поле, но и на тренерских мостиках: Андрей Шевченко в «Шахтере» против Мирчи Луческу в «Динамо» - это еще та вывеска для афиш!

Вариант № 5 (неизведанный) – Дарио СРНА

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Одним из вариантов замены Луиша Каштру вполне может выступить нынешний директор по футболу донецкого клуба Дарио Срна. 38-летний хорват завершил карьеру игрока летом 2019 года, после чего сразу же вошел в новый тренерский штаб «Шахтера», который формировал Луиш Каштру. Со временем Срна, как минимум номинально, отодвинулся на более административную должность, но продолжает находится вместе с тренерским штабом на скамейке во время матчей «горняков».

Пока Срна на вопросы в многочисленных интервью о том, кем он видит себя в футболе, отвечает без явной конкретики. До конца непонятно, хочет ли Дарио посвятить себя тренерству, или ему куда комфортнее будет чувствовать себя функционером. Но в случае ухода Каштру не рассматривать вариант со Срной просто нельзя. Не исключено, что хорват сам проявит инициативу, или же будет опрошен руководством клуба на предмет желания стать новым главным тренером первой команды. Да, против Срны будет говорить отсутствие самостоятельного тренерского опыта, но история футбола знает случаи, когда это не становилось преградой для успеха. Более того, хорват прекрасно знает реалии и структуру донецкого клуба, знаком с возможностями молодых игроков, которых предстоит развивать и выводить на новый уровень в ближайшем будущем, да и среди болельщиков «горняков» имеет невероятный авторитет и поддержку, а потому потенциальные «промахи» ему будут прощать куда охотнее, чем кому-либо другому.

Еще одним важным плюсом Срны является его прямой контакт с президентом клуба Ринатом Ахметовым, о чем сам Дарио ранее неоднократно давал понять. Возможность напрямую донести до собственника ключевые проблемы и вызовы, стоящие перед командой, - дорогого стоит в концепции правильного и качественного развития проекта. К примеру, Луиш Каштру, как кажется, абсолютно лишен такой опции, а потому вынужден искать выход из некоторых накопившихся проблем самостоятельно, хотя отнюдь не все они лежат в сфере его компетенции.