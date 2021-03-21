Почему Шахтер прав, когда не спешит предлагать Каштру новый контракт

В конце нынешнего сезона «Шахтер» может прийти к необходимости серьезных перемен. Заканчивается контракт у нынешнего и бывшего капитанов команды Андрея Пятова и Тайсона, соответственно, а также подходит к концу двухлетний цикл главного тренера Луиша Каштру, с которым изначально подписывалось трудовое соглашение на два года. После фантастических результатов в минувшем сезоне, когда «горняки» привезли на финише УПЛ +23 очка отрыва своему извечному оппоненту «Динамо», а также добрались до полуфинала Лиги Европы, в настоящий момент «горняки» близки к тому, чтобы завершить сезон и вовсе без трофеев – из еврокубков и национального Кубка команда уже вылетела, а в чемпионате судьба чемпионства ныне полностью зависит от выступлений «Динамо», а не от усилий и стараний «Шахтера».

Впрочем, несмотря на ряд громких поражений и неудач, «Шахтер» все равно есть за что вспомнить хорошим словом в текущем сезоне. Чего стоят только две исторические победы в Лиге чемпионов над мадридским «Реалом». Впрочем, шесть очков против «бланкос» и две нулевые ничьи против «Интера» - это вовсе не та причина, которая может побудить руководство «Шахтера» продлить контракт с Каштру. Ныне президент «горняков» Ринат Ахметов, очевидно, ждет результатов чемпионской гонки, от которой и будет напрямую зависеть будущее Каштру в «Шахтере».

Сам 59-летний португалец очень сдержанно на публике комментирует вопрос своего будущего в «Шахтере». Каштру понимает, что ныне оказался невероятно зависим от результатов едва ли не каждой игры, что было для него в диковинку в минувшем сезоне, когда «горняки» не имели равных как минимум на украинских просторах. Но хуже другое – нынешний рулевой донецкой команды, кажется, не совсем понимает, что происходит с его подопечными, которых знатно лихорадит по весне. Об этом Каштру даже напрямую заявил прессе после сенсационного вылета из Кубка Украины от перволигового «Агробизнеса».

Надо сказать, что заявления, наподобие тех, что были сделаны после игры с «Агробизнесом», дают понимание – Каштру вовсе не идеальный тренер для «Шахтера», которым его видят некоторые специалисты и болельщики. Слишком просто сейчас обвинять во всем гендиректора Палкина или предшественника Фонсеку, которые якобы допустили роковые ошибки, что сейчас и выходит боком Каштру. На самом же деле, Фонсека оставил после себя отличную команду, в чем не так давно признавался действующий наставник «горняков».

Источник фото: ФК «Шахтер»

Крайне ошибочно утверждать, что Фонсека только и делал в «Шахтере», что «выжимал на полную» все доступные ресурсы для штамповки титулов один за другим ради повышения собственного имиджа в Европе. Конечно, Паулу хотел быть исключительно успешным в Украине, чтобы иметь возможность поработать на топ-уровне в дальнейшем, но важнейшим его наследием стало изменение негативной тенденции, при которой «Шахтер» два года подряд оставался без «золота» национального чемпионата.

Неужели уже забыты два последних сезона Луческу в «Шахтере», когда «горняки» уступали чемпионство «Динамо» Сергея Реброва? А ведь та команда, несмотря на начавшиеся трудности, связанные с войной и экономическим кризисом в Украине, потенциально была сильнее «бело-синих», что отмечали многие специалисты. Но Луческу оказался не готов к постоянным перелетам и переездам, которые ударили по нему весьма сильно. И сейчас, когда 75-летний специалист блестяще делает свою работу с «Динамо», важно не забывать, что подавляющее большинство матчей «бело-синие» проводят в Киеве или области, куда по разным причинам переносятся номинально выездные игры команды.

Говоря снова о Фонсеке, важно понимать, что Паулу, прежде всего, решал проблему возвращения «Шахтеру» менталитета победителя. Для этого тренер был обязан делать ставку на проверенные кадры, лишь изредка пытаясь подводить к составу молодежь (не будем забывать, что именно при Фонсеке за «Шахтер» в официальных матчах дебютировали Трубин, Бондарь, Додо, Маркиньос Сиприано, Маркос Антонио, Майкон, Манор Соломон, Тете, Фернандо и Михаил Мудрик). Проблемой португальца стало, возможно, лишь то, что в третьем своем сезоне он чересчур увлекся качеством имеющейся под рукой команды, которая была легко способна добывать победы на внутренней арене, и не стал задумываться о будущем.

Поэтому уход Фонсеки оказался достаточно своевременным решением для «Шахтера». Паулу вернул команду на вершину, а дальше нужен был кто-то, кто сумеет лучше вклинивать в коллектив «свежую кровь». Таковым и оказался Луиш Каштру, ранее имевший опыт работы с молодежными командами «Порту». При этом, не стоит слишком увлекаться вопросом отсутствия новых входящих трансферов при Каштру. Очевидно, этот специалист понимал, что донецкий клуб успел пристойно закупиться еще при Фонсеке, а потому, прежде всего, ждет отдачи от этой партии талантов, прежде чем приступать к приобретению новых.

И первый сезон Каштру в «Шахтере» выдался действительно успешным. Но не стоит забывать, что в УПЛ в большинстве своем играли все те же проверенные годами кадры. Достаточно взглянуть на одиннадцать игроков донецкой команды, которые провели в минувшем чемпионате больше всего времени на поле – это Матвиенко, Пятов, Кривцов, Жуниор Мораес, Тайсон, Степаненко, Алан Патрик, Додо, Исмаили, Тете и Марлос. Восемь из них вплотную приблизились или и вовсе перешагнули тридцатилетний рубеж. Поэтому говорить, что Каштру с ходу изменил «Шахтер», и начал побеждать с перспективной молодежью – лукавство в чистом виде.

Собственно, сезон-2020/21 Луиш наверняка планировал проводить в схожем ключе, как и предыдущий, но случившаяся в команде вспышка коронавируса спутала португальцу все карты. В Мадрид на матч Лиги чемпионов с «Реалом» пришлось ехать исключительно с «молодыми да ранними», от которых ничего не ждали, а они взяли, да и шлепнули гранда на его поле! И вот с этого момента во весь голос заговорили о феноменальной способности Каштру работать с молодежью, и добиваться с ней результата. Что правда, вскоре эти же ребята сгорели «Боруссии» из Менхенгладбаха (0:6), после поединка с которой главный тренер «Шахтера», как и после вылета от «Агробизнеса», выглядел абсолютно дезориентированным.

Нынешний «Шахтер» действительно больше похож на команду будущего, чем тот, который мы видели в прежние годы. Возрастные лидеры постепенно отходят на второй план, а молодежь все больше и больше становится ответственной за результат. Но пока этого самого результата она не дает, и в этом весь парадокс – с одной стороны Каштру вроде как наигрывает перспективных, чего не делал Фонсека, но с другой – не добивается результата, от чего страдает имидж и экономика клуба.

Еще хуже, что, по слухам, у Каштру ныне нет взаимопонимания с некоторыми лидерами команды. В частности, в прессе упоминалось о якобы конфликте, случившемся у тренера с Марлосом, а во время пресс-конференции после домашнего поражения от «Ромы», Каштру недвусмысленно дал понять, что вне состава из-за дисциплинарных причин ныне остается и Тайсон. Возможно, этот фактор ныне и является ключевым объяснением резко ухудшившихся результатов «горняков» - молодежь банально не готова стабильно давать результат, а тренер лишился поддержки прежних лидеров, которые, в свою очередь, готовы «валять дурака», но не перенапрягаться на поле ради Каштру. Именно ради Каштру, потому как все в команде прекрасно понимают стратегию руководства, и видят, что судьба тренера зависит исключительно от итогового результата.

Источник фото: ФК «Шахтер»

Фонсеке в «Шахтере» прекрасно удавалось находить общий язык с «центурионами» в лице Пятова, Степаненко, Патрика, Марлоса, Исмаили, Тайсона и Мораеса. Неудивительно, что многие из них после разгромного поражения в Риме от «Ромы» (0:3) абсолютно без зазрения совести пошли на «ванильные обнимашки» с бывшим боссом, оставив угнетенному Каштру обязанность объясняться за результат перед прессой. Кажется, что за нынешнего наставника в настоящий момент готовы биться до конца отнюдь не все ветераны, и это может оказаться ключевым моментом в нынешнем сезоне для «горняков».

Каштру, в отличие от Фонсеки, действительно лишен тяги к эпатажу и повышению собственной значимости. Луиш куда больше напоминает скромного трудягу, который усердно старается добиться прогресса в своем ремесле. Однако футбол – командный вид спорта, и здесь нужно всегда соблюдать баланс, находя оптимальное решение в конкретный момент времени. Фонсека больше доверял ветеранам, Каштру в силу различных причин приходится перестраивать «Шахтер» в сторону молодых игроков, но крайне важно для Луиша находить и общий язык со вчерашними лидерами. Здесь, безусловно, на помощь тренеру по-хорошему должно прийти и руководство, но по ситуации вокруг Тайсона мы видим, что боссы «Шахтера» какое-то время занимали выжидательную позицию, прежде чем принять жесткое решение, и вряд ли тренер может на это жаловаться – он понимал, куда и на выполнение каких задач подряжается.

Главная ирония судьбы в сложившейся ситуации заключается в том, что помочь Каштру остаться в «Шахтере», по-видимому, способны те же игроки, на которых когда-то делал ставку Фонсека. Перспективная молодежь «горняков» еще обязательно выстрелит, но произойдет это в последующие сезоны, а пока судьба очередного «золота» для «горняков» в УПЛ зависит от желания и усердия все тех же Тайсона, Марлоса, Мораеса, Патрика, Исмаили. Захотят ли они биться за Каштру до конца, покажет ближайшее будущее, после чего, наконец, и будет принято решение о судьбе Луиша в «Шахтере». Таковы реалии футбола: вчера ты имел +23 от ближайшего преследователя и не мог нарадоваться рекордам, а уже сегодня вылетаешь со счетом 1:5 по сумме двух матчей от новой команды своего предшественника, и надеешься на лояльность лидеров, которые понимают, что при тебе у них, собственно, больше нет будущего в этом коллективе…