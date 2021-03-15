ДЕНИСОВ: «Футболисты Шахтера были просто массовкой в спектакле Фонсеки»

Известный журналист – о разгромном поражении «горняков» в Риме

  • 15.03.2021 14:34
  • 2998 просмотров
  • 11 комментариев
ДЕНИСОВ: «Футболисты Шахтера были просто массовкой в спектакле Фонсеки»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал поражение донецкого «Шахтера» от итальянской «Ромы» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Печально все было в Риме, где «Шахтер» встретился со своим бывшим наставником Паулу Фонсекой и крупно уступил. Вновь масса критики в адрес Луиша Каштру и футболистам, особенно досталось ветеранам команды. Кстати, абсолютно обоснованно.

Игру «Шахтера» в Риме нельзя назвать сюрпризом. В принципе, это всего лишь продолжение и того кризиса, в котором оказалась команда, и того, что мы наблюдаем в последнее время. Казалось бы, что в матче с «Ромой» побегут ветераны, в целом, команда будет мобилизованной, потому что играет против итальянского гранда. Но нет, выставочного, в хорошем смысле, матча от «Шахтера» я не увидел. Количество времени владения мячом оказалось вообще ни о чем. 

Да, в отличие от матча «Динамо» – «Вильярреал» здесь были удары в створ ворот. Но разочарование не меньшее, а я бы даже сказал, что большее от игры в Риме. Фонсека влетел аутсайдеру Серии А «Парме» со счетом 0:2. Эта «Рома» слабее Ромы трехлетней давности и той «Ромы», против которой «Шахтер» играл 10 лет назад. 

Проигранные единоборства на втором этаже – у «Шахтера» один из худших показателей среди всех команд в Лиге Европы. А где были опытные игроки в этом матче? Можно много чего спрашивать с молодых, но всегда, когда встает вопрос «Кто здесь лидер?» спрашивать нужно с ветеранов. А их в этом матче на поле не было. 

Я еще раз хотел бы обратить внимание на послематчевые улыбки и объятия в перерыве. Я этого не понял, как и многие болельщики. Этот матч был спектаклем Фонсеки. 3:0, он улыбается, а вот футболисты «Шахтера» были просто массовкой. Это ему надо было быть актером, улыбаться на камеры, ведь он обыграл «Шахтер» в то время, когда под ним шатается кресло. А вам, друзья-футболисты, после такой игры надо было стиснуть зубы и идти в раздевалку, думать, как спасти репутацию в следующий четверг. 

Такой ванильный, улыбающийся «Шахтер», очень выгоден как «Роме», так и Фонсеке. Вот обыграйте в Киеве «Рому» 4:0 и ищите на поле улыбающегося Фонсеку! Но вы его таким не найдете. Потому что после такого поражения он сбежит в раздевалку, и его на «итальянской родине» будет ждать очень жесткий прием. Поэтому верните в четверг характер на поле, и хватит обнимашек. Таков наш посыл», - сказал Денисов.

Ответный матч запланирован на 18 марта в Киеве.

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Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
    Husgvarna
    online
      Husgvarna, 15.03.2021 15:55
    0
    Жах, він вже не знає що постить в мережу, перегоріла відеокарта.
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    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 15.03.2021 15:43
    0
    Хоть одна умная мысль от додика.
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    kadaad .
    online
      kadaad ., 15.03.2021 15:38
    -2
    zzg77, 15.03.2021 14:39
    Анализируя игру Шахтёра, этот говно-журналист не забыл бросить камень в сторону Динамо!! Мерзость!
    А в чем он не прав про Динамо, которое тупо просрало на своих ошибках кучке пенсионеров, которые еле по полю бегали?
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    mayakovskiy1
      mayakovskiy1, 15.03.2021 15:19
    -8
    Дырявки которых в Киеве без шансов вынес середняк Ла Лиги так забавно резвятся в комментах))) Зверьки смешные, у Шахты в еврокубках хоть просветы были. Победы и ничейки с очень сильными клубами. Вас же сношали тупо все кроме пары европейских колхозов.
    Даже страшно подумать, сколько вы получили бы от Ромы, если жалкая субмарина вас в Киеве на колени поставила
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    stopor2016
    online
      stopor2016, 15.03.2021 15:09
    +4
    Всё равно уже прогресс по сравнению с Бо-Пруссией !
    Ссылка
    paryc
    online
      paryc, 15.03.2021 15:04
    +4
    Solohdko1, 15.03.2021 14:51
    Когда уже займётся гимнастикой, в футболе он туповат
    А шо такое Дениска уже не нравится,так он же правду про кротовских клоунов сказал.
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 15.03.2021 14:58
    +1
    Как без обнимашек, бразильцы без этого никуда.
    Ссылка
    Solohdko1
    online
      Solohdko1, 15.03.2021 14:51
    +4
    Когда уже займётся гимнастикой, в футболе он туповат
    Ссылка
    серж жорж
    online
      серж жорж, 15.03.2021 14:49
    +12
    Шахтер клоунами в Риме был хотя и сейчас остался !!!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 15.03.2021 14:48
    +9
    шахта грала за Фонсеку і проти Каштру
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 15.03.2021 14:39
    +15
    Анализируя игру Шахтёра, этот говно-журналист не забыл бросить камень в сторону Динамо!! Мерзость!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 15.03.2021 14:39
    +15
    Анализируя игру Шахтёра, этот говно-журналист не забыл бросить камень в сторону Динамо!! Мерзость!
    Ссылка
    серж жорж
    online
      серж жорж, 15.03.2021 14:49
    +12
    Шахтер клоунами в Риме был хотя и сейчас остался !!!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 15.03.2021 14:48
    +9
    шахта грала за Фонсеку і проти Каштру
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 15.03.2021 15:09
    +4
    Всё равно уже прогресс по сравнению с Бо-Пруссией !
    Ссылка
    paryc
    online
      paryc, 15.03.2021 15:04
    +4
    Solohdko1, 15.03.2021 14:51
    Когда уже займётся гимнастикой, в футболе он туповат
    А шо такое Дениска уже не нравится,так он же правду про кротовских клоунов сказал.
    Ссылка
    Solohdko1
    online
      Solohdko1, 15.03.2021 14:51
    +4
    Когда уже займётся гимнастикой, в футболе он туповат
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 15.03.2021 14:58
    +1
    Как без обнимашек, бразильцы без этого никуда.
    Ссылка
    Husgvarna
    online
      Husgvarna, 15.03.2021 15:55
    0
    Жах, він вже не знає що постить в мережу, перегоріла відеокарта.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 15.03.2021 15:43
    0
    Хоть одна умная мысль от додика.
    Ссылка
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