ДЕНИСОВ: «Футболисты Шахтера были просто массовкой в спектакле Фонсеки»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал поражение донецкого «Шахтера» от итальянской «Ромы» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Печально все было в Риме, где «Шахтер» встретился со своим бывшим наставником Паулу Фонсекой и крупно уступил. Вновь масса критики в адрес Луиша Каштру и футболистам, особенно досталось ветеранам команды. Кстати, абсолютно обоснованно.

Игру «Шахтера» в Риме нельзя назвать сюрпризом. В принципе, это всего лишь продолжение и того кризиса, в котором оказалась команда, и того, что мы наблюдаем в последнее время. Казалось бы, что в матче с «Ромой» побегут ветераны, в целом, команда будет мобилизованной, потому что играет против итальянского гранда. Но нет, выставочного, в хорошем смысле, матча от «Шахтера» я не увидел. Количество времени владения мячом оказалось вообще ни о чем.

Да, в отличие от матча «Динамо» – «Вильярреал» здесь были удары в створ ворот. Но разочарование не меньшее, а я бы даже сказал, что большее от игры в Риме. Фонсека влетел аутсайдеру Серии А «Парме» со счетом 0:2. Эта «Рома» слабее Ромы трехлетней давности и той «Ромы», против которой «Шахтер» играл 10 лет назад.

Проигранные единоборства на втором этаже – у «Шахтера» один из худших показателей среди всех команд в Лиге Европы. А где были опытные игроки в этом матче? Можно много чего спрашивать с молодых, но всегда, когда встает вопрос «Кто здесь лидер?» спрашивать нужно с ветеранов. А их в этом матче на поле не было.

Я еще раз хотел бы обратить внимание на послематчевые улыбки и объятия в перерыве. Я этого не понял, как и многие болельщики. Этот матч был спектаклем Фонсеки. 3:0, он улыбается, а вот футболисты «Шахтера» были просто массовкой. Это ему надо было быть актером, улыбаться на камеры, ведь он обыграл «Шахтер» в то время, когда под ним шатается кресло. А вам, друзья-футболисты, после такой игры надо было стиснуть зубы и идти в раздевалку, думать, как спасти репутацию в следующий четверг.

Такой ванильный, улыбающийся «Шахтер», очень выгоден как «Роме», так и Фонсеке. Вот обыграйте в Киеве «Рому» 4:0 и ищите на поле улыбающегося Фонсеку! Но вы его таким не найдете. Потому что после такого поражения он сбежит в раздевалку, и его на «итальянской родине» будет ждать очень жесткий прием. Поэтому верните в четверг характер на поле, и хватит обнимашек. Таков наш посыл», - сказал Денисов.

Ответный матч запланирован на 18 марта в Киеве.