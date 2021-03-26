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Англия
28.03.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Албания – Англия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022

Разминка англичан перед определяющей игрой в группе

  • 26.03.2021 23:25
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Албания – Англия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

После первого тура квалификации к чемпионату мира-2022 у подгруппы I появился один ожидаемый и один неожиданный лидеры. Однако, календарем поединков удачно было запланировано так, что национальным командам Албании и Англии уже во второй игровой день для данного секстета придется определять сильнейшего в Шкодере, куда местная сборная наведывается не так уж и часто.

Албания

Свой путь на чемпионат мира-2022 команда итальянского специалиста Эдоардо Рея начинала в гостях у Андорры (1:0), которая вновь вернулась к не самой удачной серии в своих выступлениях, поэтому конкуренции составить своим соперникам не смогла. Пусть андоррцы и пропустили лишь один мяч в свои ворота при этом. Грядущая игра должна показать способность текущего созыва оказывать реальное сопротивление при борьбе внутри своей группы. Подбор соперников достаточно сложный, и те же Польша и Венгрия не упустят возможности сбросить неожиданного претендента на лидерство с завоеванных позиций.

В целом, о "горных орлах" в последнее время говорили в позитивном ключе, но всегда при этом делая акцент на недостаточный уровень данной команды в плане борьбы против более именитых соперников. Албания завоевала себе путевку в дивизион B Лиги наций УЕФА осенью прошлого года, однако ее перспективы все еще остаются туманными.

Англия

Сборную «трех львов» сильно критиковали за неудачное завершение второго в истории розыгрыша Лиги наций УЕФА в их исполнении. Англия так и не смогла поквитаться с Бельгией, которой уступила в матче за третье место на минувшем чемпионате мира, поэтому в текущей отборочной кампании требования к Саутгейту будут повышенными. Ни для кого не будет секретом тот факт, что из группы с подобным подбором соперников представители Британских остров должны выходить с уверенного первого места, однако сборная Англии уже неоднократно шокировали своих фанатов, поэтому те уже приучены к отсутствию завышенных амбиций.

Первый шаг «бело-красные» сделали прогнозируемо спокойно. От Сан-Марино чуда никто не ожидал, поэтому финальная победа англичан 5:0 не удивила ровным счетом никого. Однако, следующими в календаре у команды Саутгейта будут стоять албанцы, гостевые поединки против которых становились проблемы далеко не для единичных коллективов.

Статистика

Предыдущая встреча между командами в 2001 году проходила на поле Англии, и завершилась победой «трех львов» со счетом 2:0.

Албания в домашних поединках навязывает борьбу исключительно равным ей по силе соперникам. В то же время, последний успех в игре перед глазами собственных фанатов против именитого коллектива пришелся на уже покрывшийся пылью товарищеский матч против Франции в 2015 году.

С командами, похожими на их следующих соперников, англичане на выезде, преимущественно, не испытывают серьезных проблем. При этом, амбициозный коллектив Саутгейта любит играть в результативный футбол.

Ориентировочные составы

Албания: Бериша – Исмайли, Кумбулла, Джимсити – Леньяни, Гьясула, Баре, Мемушай, Хисай – Манай, Чикалеши.

Англия: Хендерсон – Чилвелл, Стоунз, Коади, Джеймс – Уорд-Праус, Филлипс – Стерлинг, Маунт, Лингард – Кейн.

Прогноз на матч

Мы считаем, что англичане воспользуются данным поединком с целью подготовки ко грядущему матчу против Польши, поэтому совместят добычу очередной победы с попыткой решить игру еще в первом тайме. В таких условиях, ставка «1-й тайм. ТБ (1.0)» за 1,78 от Favbet выглядит достойным предложением.

28 марта, воскресенье

Албания – Англия
Шкодер. «Лоро Боричи». 19:00
ТВ-трансляция на платформе «Oll.tv»
Прогноз Sport.ua — 0:3
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Источник — Sport.ua

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