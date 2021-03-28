В воскресенье, 28 марта, состоялся поединок отбора на ЧМ-2022, в котором сборная Англии на выезде обыграла Албанию со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
Албания — Англия — 0:2
Голы: Кейн, 38, Маунт, 63
События матча
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Маунт (Англия).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Англия).
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Источник — Футбол 1/2/3
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