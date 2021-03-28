Дания
8 : 0
Молдова
28.03.2021, FT

Дания забила восемь мячей в ворота Молдовы, Англия обыграла Албанию

Состоялись очередные матчи отбора на ЧМ-2022

  • 28.03.2021 20:56
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  • 1 комментарий
Дания забила восемь мячей в ворота Молдовы, Англия обыграла Албанию
© Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Дольберг

В воскресенье, 28 марта, состоялись очередные поединки отбора на ЧМ-2022.

В группе F сборная Дании дома обыграла национальную команду Молдовы со счетом 8:0. Миккель Дамсгор и Каспер Дольберг оформили по дублю.

В группе I сборная Англии на выезде одолела Албанию со счетом 2:0. Мячи забили Гарри Кейн и Мэйсон Маунт.

Дания — Молдова — 8:0
Голы: Дольберг, 19, 48, с пенальти, Дамсгор, 21, 29, Ларсен, 35, Йенсен, 38, Сков, 81, Ингвартсен, 89

Дания: Шмейхель, Вестергор, Андерсен, Ларсен (Кьер, 78), Бойлесен, Шене (Эриксен, 77), Нергор (Йонссон, 65), Дамсгор, Йенсен (Ингвартсен, 78), Ольсен (Сков, 46), Дольберг.
Молдова: Намашко, Епуряну, Армаш, Рябчук, Архирий (Болохан, 46), Ионицэ, Раца, Карп (Кожокарь, 54), Николэеску (Домашкан, 75), Плэтикэ (Йосипой, 54), Антонюк (Жардан, 46).
Предупреждение: Карп (18).

Албания — Англия — 0:2
Голы: Кейн, 38, Маунт, 63

Албания: Бериша, Хюсай, Исмайли, Весели, Мемола (Гьясула, 59), Лячи (Рамадани, 89), Баре (Мемушай, 71), Узуни, Гимшити, Цикалеши (Манай, 59), Броя (Леняни, 59).
Англия: Поуп, Магуайр, Шоу, Стоунз, Уокер, Райс, Филлипс (Уорд-Проуз, 71), Фоден (Лингард, 81), Маунт, Стерлинг, Кейн.
Предупреждения: Баре (21), Уокер (69), Кейн (73), Хюсай (79), Гьясула (89).

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 28.03.2021 21:24
    0
    Кейн-гол
    Кейн-перекладтна
    Кейн-пас
    Кейн-картка(гра в мяч)
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 28.03.2021 21:24
    0
    Кейн-гол
    Кейн-перекладтна
    Кейн-пас
    Кейн-картка(гра в мяч)
    Ссылка
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