В календаре WTA появится новый грунтовый турнир

Соревнования категории WTA 250 состоятся в Сербии перед стартом Ролан Гаррос

  • 26.03.2021 13:04
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В календаре WTA появится новый грунтовый турнир
© Getty Images/Global Images Ukraine

WTA проведет еще один грунтовый турнир перед стартом Открытого чемпионата Франции.
 
В середине мая, параллельно с соревнованиями в Страсбурге, женщины смогут сыграть на турнире категории WTA 250 в Белграде. Призовой фонд составит $235,238.
 
Отметим, что Открытый чемпионат Сербии ранее был только в мужском календаре (с 2009 по 2012 годы). В 2021-м он будет лишь в женском Туре.

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Источник — WTA

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