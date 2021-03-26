В календаре WTA появится новый грунтовый турнир

WTA проведет еще один грунтовый турнир перед стартом Открытого чемпионата Франции.



В середине мая, параллельно с соревнованиями в Страсбурге, женщины смогут сыграть на турнире категории WTA 250 в Белграде. Призовой фонд составит $235,238.



Отметим, что Открытый чемпионат Сербии ранее был только в мужском календаре (с 2009 по 2012 годы). В 2021-м он будет лишь в женском Туре.

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