Гауфф и Бадоса выиграли турниры WTA

Состоялись финальные матчи на турнирах WTA 250 в Парме и Белграде.
На соревнованиях в Италии победу одержала третья сеяная американка Кори Гауфф, которая в матче за титул обыграла китаянку Ван Цян, посеянную под шестым номером.
В Сербии дебютный для себя титул на уровне WTA взяла испанка Паула Бадоса. Четвертая сеяная выиграла на отказе от продолжения борьбы хорватки Аны Конюх, которая стартовала в квалификации.
Парма. Финал
Кори Гауфф (США) – Ван Цян (Китай) – 6:1, 6:3
Белград. Финал
Паула Бадоса (Испания) – Ана Конюх (Хорватия) – 6:2, 2:0 (отказ)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.