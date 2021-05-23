Гауфф и Бадоса выиграли турниры WTA

Состоялись финальные матчи на турнирах WTA 250 в Парме и Белграде.



На соревнованиях в Италии победу одержала третья сеяная американка Кори Гауфф, которая в матче за титул обыграла китаянку Ван Цян, посеянную под шестым номером.



В Сербии дебютный для себя титул на уровне WTA взяла испанка Паула Бадоса. Четвертая сеяная выиграла на отказе от продолжения борьбы хорватки Аны Конюх, которая стартовала в квалификации.



Парма. Финал

Кори Гауфф (США) – Ван Цян (Китай) – 6:1, 6:3

Белград. Финал

Паула Бадоса (Испания) – Ана Конюх (Хорватия) – 6:2, 2:0 (отказ)