Белград. Цуренко в первом круге проиграла 300-й ракетке мира

Украинская теннисистка Леся Цуренко завершила выступление на турнире WTA 125 в Белграде.
В первом круге украинская теннисистка (№181 WTA) проиграла представительнице Норвегии Ульрикке Эйкери (№300 WTA).
Белград. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Ульрикке Эйкери (Норвегия) – 3:6, 6:1, 4:6
Перед этим последний раз Цуренко выходила на корт чуть больше месяца назад. Тогда она преодолела квалификацию Уимблдона, но была вынуждена сняться перед первым кругом основы из-за проблем с локтем.
Источник — Sport.ua
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