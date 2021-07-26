Белград. Цуренко в первом круге проиграла 300-й ракетке мира

Возвращение Леси на корт получилось неудачным

  • 26.07.2021 16:55
  • 276 просмотров
  • 1 комментарий
Белград. Цуренко в первом круге проиграла 300-й ракетке мира
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко завершила выступление на турнире WTA 125 в Белграде.

В первом круге украинская теннисистка (№181 WTA) проиграла представительнице Норвегии Ульрикке Эйкери (№300 WTA).

Белград. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Ульрикке Эйкери (Норвегия) – 3:6, 6:1, 4:6

Перед этим последний раз Цуренко выходила на корт чуть больше месяца назад. Тогда она преодолела квалификацию Уимблдона, но была вынуждена сняться перед первым кругом основы из-за проблем с локтем.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 26.07.2021 17:21
    0
    Вгору сходами, що ведуть униз.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 26.07.2021 17:21
    0
    Вгору сходами, що ведуть униз.
    Ссылка
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