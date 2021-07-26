Белград. Цуренко в первом круге проиграла 300-й ракетке мира

Украинская теннисистка Леся Цуренко завершила выступление на турнире WTA 125 в Белграде.

В первом круге украинская теннисистка (№181 WTA) проиграла представительнице Норвегии Ульрикке Эйкери (№300 WTA).

Белград. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Ульрикке Эйкери (Норвегия) – 3:6, 6:1, 4:6

Перед этим последний раз Цуренко выходила на корт чуть больше месяца назад. Тогда она преодолела квалификацию Уимблдона, но была вынуждена сняться перед первым кругом основы из-за проблем с локтем.