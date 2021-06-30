Цуренко снялась с Уимблдона накануне матча первого круга в основе

Украинка отказалась от продолжения выступлений на турнире

  • 30.06.2021 13:19
  • 1419 просмотров
  • 9 комментариев
Цуренко снялась с Уимблдона накануне матча первого круга в основе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Сегодня, 30 июня, украинка Леся Цуренко должна была сыграть поединок первого круга Уимблдона против Юлии Путинцевой из Казахстана.

К сожалению, 32-летняя теннисистка, которая прошла в основу через квалификацию, отказалась от продолжения выступлений на турнире.

Также с Уимблдона снялась и Данка Ковинич из Боснии и Герцеговины. На отказе теннисисток в основную сетку прошли «лаки-лузеры» Астра Шарма и Цветана Пиронкова.

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Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

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Комментарии
    Muskrat2
    online
      Muskrat2, 30.06.2021 13:48
    0
    Андрій Некрасов, 30.06.2021 13:30
    Ведь могла выйти, получить деньги за первый круг, но видимо локоть совсем не дает играть
    Насколько я знаю, за снятие на шлемах выплачивают большую сумму, хотя не уверен на счет квалифаеров. Это сделано, чтобы не было клоунады ради денег в первом круге.
    Ссылка
    Minolt
      Minolt, 30.06.2021 13:43
    0
    Чомусь я не здивований. Также було не раз.
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 30.06.2021 13:36
    +2
    Ніколи не був прихильником лесиних талантів і не слідкував за її виступами цілеспрямовано, але ж фраза "Леся знялася з матчу(турніру)" весь цей (та і попередній) рік так і миготить перед очима.
    Здається, щоб припинити знущання спортсменки над профі-туром-глядачами-собою, WTA скоро доведеться розробити для Лесі спеціальний протокол.
    Ссылка
    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 30.06.2021 13:30
    -1
    Ведь могла выйти, получить деньги за первый круг, но видимо локоть совсем не дает играть
    Ссылка
    VVO
    online
      VVO, 30.06.2021 13:28
    +4
    Леся не знущайся над собою завершуй кар'єру.
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    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 30.06.2021 13:27
    +1
    Шкода землячку, але травми дають про себе знати(((
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    introvert
    online
      introvert, 30.06.2021 13:27
    +4
    Це вже реально якийсь зашквар.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 30.06.2021 13:25
    +3
    Я і так був здивований тим, що вона відіграла три матчі підряд. Шкода, але Леся вже можна сказати пішла з великого тенісу
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 30.06.2021 13:21
    +9
    Скільки можна? Та зав'язуй вже...
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 30.06.2021 13:21
    +9
    Скільки можна? Та зав'язуй вже...
    Ссылка
    VVO
    online
      VVO, 30.06.2021 13:28
    +4
    Леся не знущайся над собою завершуй кар'єру.
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 30.06.2021 13:27
    +4
    Це вже реально якийсь зашквар.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 30.06.2021 13:25
    +3
    Я і так був здивований тим, що вона відіграла три матчі підряд. Шкода, але Леся вже можна сказати пішла з великого тенісу
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 30.06.2021 13:36
    +2
    Ніколи не був прихильником лесиних талантів і не слідкував за її виступами цілеспрямовано, але ж фраза "Леся знялася з матчу(турніру)" весь цей (та і попередній) рік так і миготить перед очима.
    Здається, щоб припинити знущання спортсменки над профі-туром-глядачами-собою, WTA скоро доведеться розробити для Лесі спеціальний протокол.
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 30.06.2021 13:27
    +1
    Шкода землячку, але травми дають про себе знати(((
    Ссылка
    Muskrat2
    online
      Muskrat2, 30.06.2021 13:48
    0
    Андрій Некрасов, 30.06.2021 13:30
    Ведь могла выйти, получить деньги за первый круг, но видимо локоть совсем не дает играть
    Насколько я знаю, за снятие на шлемах выплачивают большую сумму, хотя не уверен на счет квалифаеров. Это сделано, чтобы не было клоунады ради денег в первом круге.
    Ссылка
    Minolt
    online
      Minolt, 30.06.2021 13:43
    0
    Чомусь я не здивований. Также було не раз.
    Ссылка
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