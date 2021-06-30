Цуренко снялась с Уимблдона накануне матча первого круга в основе

Сегодня, 30 июня, украинка Леся Цуренко должна была сыграть поединок первого круга Уимблдона против Юлии Путинцевой из Казахстана.
К сожалению, 32-летняя теннисистка, которая прошла в основу через квалификацию, отказалась от продолжения выступлений на турнире.
Также с Уимблдона снялась и Данка Ковинич из Боснии и Герцеговины. На отказе теннисисток в основную сетку прошли «лаки-лузеры» Астра Шарма и Цветана Пиронкова.
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Источник — Большой теннис Украины
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Здається, щоб припинити знущання спортсменки над профі-туром-глядачами-собою, WTA скоро доведеться розробити для Лесі спеціальний протокол.
Здається, щоб припинити знущання спортсменки над профі-туром-глядачами-собою, WTA скоро доведеться розробити для Лесі спеціальний протокол.
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