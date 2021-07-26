Стала известна первая соперница Цуренко на турнире WTA 125 в Сербии

Украинская теннисистка Леся Цуренко выступит на турнире WTA 125 в Белграде.
В первом круге украинская теннисистка (№179 WTA) встретится с представительницей Норвегии Ульрикке Эйкери (№292 WTA).
Последний раз Цуренко выходила на корт чуть больше месяца назад. Тогда она преодолел квалификацию Уимблдона, но была вынуждена сняться перед первым кругом основы из-за проблем с локтем.
Турнир в Белграде пройдет с 26 по 31 июля.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.