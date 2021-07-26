Стала известна первая соперница Цуренко на турнире WTA 125 в Сербии

Украинская теннисистка Леся Цуренко выступит на турнире WTA 125 в Белграде.



В первом круге украинская теннисистка (№179 WTA) встретится с представительницей Норвегии Ульрикке Эйкери (№292 WTA).



Последний раз Цуренко выходила на корт чуть больше месяца назад. Тогда она преодолел квалификацию Уимблдона, но была вынуждена сняться перед первым кругом основы из-за проблем с локтем.

Турнир в Белграде пройдет с 26 по 31 июля.