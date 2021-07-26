Стала известна первая соперница Цуренко на турнире WTA 125 в Сербии

Леся возвращается на корт после месячного перерыва

  • 26.07.2021 07:30
  • 144 просмотра
  • 0 комментариев
Стала известна первая соперница Цуренко на турнире WTA 125 в Сербии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко выступит на турнире WTA 125 в Белграде.
 
В первом круге украинская теннисистка (№179 WTA) встретится с представительницей Норвегии Ульрикке Эйкери (№292 WTA).
 
Последний раз Цуренко выходила на корт чуть больше месяца назад. Тогда она преодолел квалификацию Уимблдона, но была вынуждена сняться перед первым кругом основы из-за проблем с локтем.

Турнир в Белграде пройдет с 26 по 31 июля.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности