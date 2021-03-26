Рейтинг WTA. С апреля будет действовать новая система начисления очков

WTA подошла к этому вопросу немного иначе, чем ATP

  • 26.03.2021 10:36
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Рейтинг WTA. С апреля будет действовать новая система начисления очков
© Getty Images/Global Images Ukraine

Женская теннисная ассоциация объявила план разморозки рейтинга. Нововведения начнутся сразу же после завершения турнире в Майами. WTA планирует максимально мягко вернутся от 104-недельного цикла к традиционному 52-недельному рейтингу.
 
Основные моменты:
 
- Очки за турниры 2019-го, которые не состоялись в 2020-м году и запланированы на 2021-й, в этому сезоне будут списаны по истечении 104 недель. Примеры турниров: Майами, Мадрид, Чарльстон. Эшли Барти должна защищать 1000 очков за победу в 2019-м на кортах Miami Open.
 
- Очки за турниры 2019-го, которые не состоялись в 2020-м году и не запланированы на 2021-й, сохранятся до следующего проведения соревнований. Примеры турниров: Индиан-Уэллс. Это означает, что Бьянка Андрееску сохранит 1000 рейтинговых очков за победу в 2019 году на протяжении даже не двух, а трех сезонов.
 
- Что касается турниров, который состоялись в 2020-м году, но были перенесены, то очки будут списываться в два этапа. После 104-х недель спишутся очки за турниры сезона-2019. Очки за 2020-й останутся на 52 недели, если они будут лучше результата 2021 года или если теннисистка не будет принимать участие на турнире в 2021 году. Примеры турниров: Ролан Гаррос, Рим, Стамбул и Страсбург.

Ига Швёнтек весной не потеряет 2000 очков за победу на Открытом чемпионате Франции, как бы не выступила на кортах Парижа, сохранив их до октября. Осенью они будут заменены на те, которые удастся добыть в текущем сезоне.
 
- На турнирах, которые были перенесены меньше чем на четыре недели, очки за 2020-й будут списаны либо после проведения турнира в 2021-м, либо после 52 недель – в зависимости от того, что случится раньше. Примеры турниров: Лексингтон, Прага и Палермо.
 
- Очки за турниры прошлого сезона, которые в этом году не состоялись, сохранятся до 2022-го. Примеры турниров: Брисбен, Окленд и Шэньчжэнь.
 
- Очки за соревнования текущего сезона, которые уже состоялись, сгорят через 52 недели по традиционной системе. Примеры турниров: Australian Open, Дубай, Доха, Санкт-Петербург, Лион, Гвадалахара и Монтеррей.

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Источник — WTA

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