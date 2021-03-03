Рейтинг ATP будет частично заморожен до середины августа

Классическое начисления очков начнется с Мастерса в Цинциннати

  • 03.03.2021 14:00
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Рейтинг ATP будет частично заморожен до середины августа
© ATP

ATP объявила о продлении заморозки рейтинга до 15 августа 2021 года.

Сообщается, что очки 2019-го за турниры, которые не состоялись в прошлом сезоне, будут списаны не полностью, а наполовину. К примеру, Новак Джокович за победу на Уимблдоне-2019 точно сохранит 1000 очков. Чтобы улучшить этот показатель, ему нужно выйти в финал в текущем сезоне.

Результаты перенесенных турниров, таких как Ролан Гаррос-2020, будут защищаться по тому же принципу. То есть Рафаэль Надаль точно сохранит 1000 очков за осеннюю победу на кортах Парижа. Кроме Открытого чемпионата Франции было еще три таких турнира (Китцбюэль, Гамбург и Рим).

На данный момент ATP планирует возобновить классическое начисления очков с Мастерса в Цинциннати, на котором возобновляли сезон-2020, приостановленный из-за пандемии коронавируса.

ATP отдельно вводит понятие коронавирусного защищенного рейтинга. Если теннисист пропустит четыре недели, он может подать заявку на защищенный рейтинг, по которому сможет заявиться на четыре турнира. 

Защищенный рейтинг не будет действовать на турнирах Большого Шлема и на Олимпиаде. Но будет работать на том количестве Мастерсов, которое игрок пропустил из-за пандемии.

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Источник — ATP Tour

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