Германия – Исландия – 3:0. Горецка, Хаверц, Гюндоган. Видео голов и обзор

В Европе началась квалификация к чемпионату мира 2022.
Смотрите видеообзор матча Германия – Исландия – 3:0
Голы: Горецка, 3, Хаверц, 7, Гюндоган, 56.
События матча
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Германия).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Германия).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Леон Горетцка (Германия).
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Источник — Sport.ua
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