В четверг, 25 марта, состоится матч первого тура европейской квалификации чемпионата мира-2022, в котором сборная Германии в Дуйсбурге на стадионе «МСВ-Арена» примет национальную команду Исландии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Эти сборные волей жребия попали в группу J, где будут бороться за путевку на Мундиаль вместе с командами Румынии, Северной Македонии, Армении и Лихтенштейна. Победитель группы выйдет на чемпионат мира напрямую, а команда, которая займет второе место, сыграет в плей-офф отбора.
Германия
Команда Йоахима Лева наверняка мыслями сейчас на Евро-2020, которое перенесено на предстоящее лето. Там Германия сыграет в одной группе со сборными Венгрии, Португалии и Франции. Свою группу квалификации на чемпионат Европы немцы уверенно выиграли, одержав семь побед в восьми матчах.
Немцы являются завсегдатаями чемпионатов мира, четырежды они и вовсе выигрывали Мундиаль, последний раз был в 2014 году в Бразилии. А вот на минувшем ЧМ-2018, который проходил в России, Бундестим потерпела фиаско, завершив борьбу уже после группового раунда. Сборная Германии сенсационно заняла последнее место в квартете со Швецией, Мексикой и Южной Кореей.
Исландия
Викинги единственный раз в истории участвовали в финальной части международных форумов в 2016 году, став, пожалуй, главной сенсацией чемпионата Европы во Франции. Тогда исландцы неожиданно дошли до 1/4 финала, где уступили хозяевам турнира, которые ныне являются действующими чемпионами планеты (2:5). Но все же то выступление исландцев запомнится надолго, как и их особенное празднование.
На чемпионат Европы-2020 Исландия выйти не смогла. В своей отборочной группе она заняла третье место, пропустив вперед Францию и Турцию. Третья строчка позволила испытать удачу в стыковых матчах. В полуфинале викинги обыграли Румынию (2:1), и для получения заветной путевки оставалось победить еще и Венгрию, что сделать не удалось (поражение 1:2).
Ориентировочные составы
Германия: Нойер – Гинтер, Зюле, Рюдигер, Макс, Гюндоган, Кроос, Горецка, Сане, Вернер, Гнабри.
Исландия: Рунарссон – Сайварссон, Херманнссон, Ингасон, Арнасон, Скуласон, Палссон, А.Сигурдссон, Бьярнасон, А.Гудмундссон, Бодварссон.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что гости одержат победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.18 по линии Parimatch.
25 марта, четверг
|Германия – Исландия
|Дуйсбург. Стадион «МСВ-Арена». 21:45
|ГЕРМАНИЯ — ИСЛАНДИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
|Прогноз Sport.ua — 2:0
Денис Шаховец, Sport.ua
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