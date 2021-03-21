В четверг, 25 марта, состоится матч первого тура европейской квалификации чемпионата мира-2022, в котором сборная Германии в Дуйсбурге на стадионе «МСВ-Арена» примет национальную команду Исландии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Эти сборные волей жребия попали в группу J, где будут бороться за путевку на Мундиаль вместе с командами Румынии, Северной Македонии, Армении и Лихтенштейна. Победитель группы выйдет на чемпионат мира напрямую, а команда, которая займет второе место, сыграет в плей-офф отбора.

Германия

Команда Йоахима Лева наверняка мыслями сейчас на Евро-2020, которое перенесено на предстоящее лето. Там Германия сыграет в одной группе со сборными Венгрии, Португалии и Франции. Свою группу квалификации на чемпионат Европы немцы уверенно выиграли, одержав семь побед в восьми матчах.

Немцы являются завсегдатаями чемпионатов мира, четырежды они и вовсе выигрывали Мундиаль, последний раз был в 2014 году в Бразилии. А вот на минувшем ЧМ-2018, который проходил в России, Бундестим потерпела фиаско, завершив борьбу уже после группового раунда. Сборная Германии сенсационно заняла последнее место в квартете со Швецией, Мексикой и Южной Кореей.

Исландия

Викинги единственный раз в истории участвовали в финальной части международных форумов в 2016 году, став, пожалуй, главной сенсацией чемпионата Европы во Франции. Тогда исландцы неожиданно дошли до 1/4 финала, где уступили хозяевам турнира, которые ныне являются действующими чемпионами планеты (2:5). Но все же то выступление исландцев запомнится надолго, как и их особенное празднование.

На чемпионат Европы-2020 Исландия выйти не смогла. В своей отборочной группе она заняла третье место, пропустив вперед Францию и Турцию. Третья строчка позволила испытать удачу в стыковых матчах. В полуфинале викинги обыграли Румынию (2:1), и для получения заветной путевки оставалось победить еще и Венгрию, что сделать не удалось (поражение 1:2).

Ориентировочные составы

Германия: Нойер – Гинтер, Зюле, Рюдигер, Макс, Гюндоган, Кроос, Горецка, Сане, Вернер, Гнабри.

Исландия: Рунарссон – Сайварссон, Херманнссон, Ингасон, Арнасон, Скуласон, Палссон, А.Сигурдссон, Бьярнасон, А.Гудмундссон, Бодварссон.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что гости одержат победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.18 по линии Parimatch.

25 марта, четверг