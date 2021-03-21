Германия – Исландия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022

Викингов считают аутсайдерами, но они умеют делать сенсации

  • 21.03.2021 16:02
  • 184 просмотра
  • 0 комментариев
Главные новости
Динамо – Рух – 0:0. LIVE

- Футбол

11
1697
ПФК Львов – Шахтер – 0:0. LIVE

- Футбол

2
638
Украина - Израиль - 14:8. LIVE

- Гандбол

0
1285
Германия – Исландия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 25 марта, состоится матч первого тура европейской квалификации чемпионата мира-2022, в котором сборная Германии в Дуйсбурге на стадионе «МСВ-Арена» примет национальную команду Исландии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Эти сборные волей жребия попали в группу J, где будут бороться за путевку на Мундиаль вместе с командами Румынии, Северной Македонии, Армении и Лихтенштейна. Победитель группы выйдет на чемпионат мира напрямую, а команда, которая займет второе место, сыграет в плей-офф отбора.

Германия

Команда Йоахима Лева наверняка мыслями сейчас на Евро-2020, которое перенесено на предстоящее лето. Там Германия сыграет в одной группе со сборными Венгрии, Португалии и Франции. Свою группу квалификации на чемпионат Европы немцы уверенно выиграли, одержав семь побед в восьми матчах.

Немцы являются завсегдатаями чемпионатов мира, четырежды они и вовсе выигрывали Мундиаль, последний раз был в 2014 году в Бразилии. А вот на минувшем ЧМ-2018, который проходил в России, Бундестим потерпела фиаско, завершив борьбу уже после группового раунда. Сборная Германии сенсационно заняла последнее место в квартете со Швецией, Мексикой и Южной Кореей.

Исландия

Викинги единственный раз в истории участвовали в финальной части международных форумов в 2016 году, став, пожалуй, главной сенсацией чемпионата Европы во Франции. Тогда исландцы неожиданно дошли до 1/4 финала, где уступили хозяевам турнира, которые ныне являются действующими чемпионами планеты (2:5). Но все же то выступление исландцев запомнится надолго, как и их особенное празднование.

На чемпионат Европы-2020 Исландия выйти не смогла. В своей отборочной группе она заняла третье место, пропустив вперед Францию и Турцию. Третья строчка позволила испытать удачу в стыковых матчах. В полуфинале викинги обыграли Румынию (2:1), и для получения заветной путевки оставалось победить еще и Венгрию, что сделать не удалось (поражение 1:2).

Ориентировочные составы

Германия: Нойер – Гинтер, Зюле, Рюдигер, Макс, Гюндоган, Кроос, Горецка, Сане, Вернер, Гнабри.

Исландия: Рунарссон – Сайварссон, Херманнссон, Ингасон, Арнасон, Скуласон, Палссон, А.Сигурдссон, Бьярнасон, А.Гудмундссон, Бодварссон.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что гости одержат победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.18 по линии Parimatch.

25 марта, четверг

Германия – Исландия
Дуйсбург. Стадион «МСВ-Арена». 21:45
ГЕРМАНИЯ — ИСЛАНДИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
Прогноз Sport.ua — 2:0
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Денис Шаховец, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности