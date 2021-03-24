В четверг, 25 марта, состоится поединок квалификации чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Германии примет национальную команду Исландии. Матч пройдет в Дуйсбурге на стадионе «МСВ-Арена» и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Команда Йоахима Лева является безоговорочным фаворитом данного противостояния. Бундестим мощно прошли турнирную дистанции квалификации на Евро-2020, где заняли первое место в группе, опередив Нидерланды, Серверную Ирландию, Беларусь и Эстонию.

Викинги единственный раз в истории участвовали в финальной части международных форумов в 2016 году, где стали главной сенсацией чемпионата Европы во Франции. Тогда исландцы дошли аж до 1/4 финала, где уступили хозяевам турнира.

Последняя встреча Германии и Исландии состоялась в 2003 году в рамках отбора Евро-2004. Тогда в Рейкьявике была зафиксирована ничья 0:0, а в Гамбурге Бундестим уверенно победила со счетом 3:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Франция – Украина.