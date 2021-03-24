Германия
0 : 0
Исландия
25.03.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Германия - Исландия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка отборочного турнира чемпионата мира

  • 24.03.2021 21:40
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Германия - Исландия. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 25 марта, состоится поединок квалификации чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Германии примет национальную команду Исландии. Матч пройдет в Дуйсбурге на стадионе «МСВ-Арена» и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Команда Йоахима Лева является безоговорочным фаворитом данного противостояния. Бундестим мощно прошли турнирную дистанции квалификации на Евро-2020, где заняли первое место в группе, опередив Нидерланды, Серверную Ирландию, Беларусь и Эстонию. 

Викинги единственный раз в истории участвовали в финальной части международных форумов в 2016 году, где стали главной сенсацией чемпионата Европы во Франции. Тогда исландцы дошли аж до 1/4 финала, где уступили хозяевам турнира. 

Последняя встреча Германии и Исландии состоялась в 2003 году в рамках отбора Евро-2004. Тогда в Рейкьявике была зафиксирована ничья 0:0, а в Гамбурге Бундестим уверенно победила со счетом 3:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Франция – Украина.

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Источник — Sport.ua

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