Германия уверенно стартовала в отборе на ЧМ-2022

Просто обескураживающе для Исландии начался поединок против Германии. Уже на второй минуте счет стал 1:0. Первая же атака Бундестим и Горецка после паса Гнабри огорчил Халлдорссона. Не успел опытный кипер «викингов» оклематься, как второй мяч влетел ему за спину. Хаверц в касание замкнул передачу Сане.

Во втором тайме счет стал разгромным. Одноклубнику украинца Зинченко, Гюндогану, удался удар из-за пределов штрафной, и это 3:0! Больше немцы не захотели забивать, а исландцы не смогли. Уверенный старт команды Лева в квалификации на Мундиаль.

Отборочный турнир ЧМ-2022. Группа J. Тур 1.

Германия - Исландия - 3:0

Горецка, 2, Хаверц, 7, Гюндоган, 56

Хаверц, 48, Арнасон, 56, Гудмундссон, 65

Германии: Нойер, Гинтер, Рюдигер, Клостерман, Джан, Гюндоган, Киммих, Горецка (Нойхаус, 71), Хаверц (Мусиала, 78) Сане (Вернер, 78) Гнабри (Юнес, 86)

Исландия: Халлдорссон, Сампстед, Арнасон, Ингасон, Магнуссон, Гуннарссон, Траустасон (Сигтоурссон, 71), Паульссон (Скуласон 89), Сигурьоунссон (Гудмундссон, 39) Бьярнасон, Бодварссон.

Арбитр: Срджан Йованович, Сербия

Стадион: «МСВ-Арена»

ГЕРМАНИЯ-ИСЛАНДИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА