Германия уверенно стартовала в отборе на ЧМ-2022

Просто обескураживающе для Исландии начался поединок против Германии. Уже на второй минуте счет стал 1:0. Первая же атака Бундестим и Горецка после паса Гнабри огорчил Халлдорссона. Не успел опытный кипер «викингов» оклематься, как второй мяч влетел ему за спину. Хаверц в касание замкнул передачу Сане.
Во втором тайме счет стал разгромным. Одноклубнику украинца Зинченко, Гюндогану, удался удар из-за пределов штрафной, и это 3:0! Больше немцы не захотели забивать, а исландцы не смогли. Уверенный старт команды Лева в квалификации на Мундиаль.
Отборочный турнир ЧМ-2022. Группа J. Тур 1.
Германия - Исландия - 3:0
Горецка, 2, Хаверц, 7, Гюндоган, 56
Хаверц, 48, Арнасон, 56, Гудмундссон, 65
Германии: Нойер, Гинтер, Рюдигер, Клостерман, Джан, Гюндоган, Киммих, Горецка (Нойхаус, 71), Хаверц (Мусиала, 78) Сане (Вернер, 78) Гнабри (Юнес, 86)
Исландия: Халлдорссон, Сампстед, Арнасон, Ингасон, Магнуссон, Гуннарссон, Траустасон (Сигтоурссон, 71), Паульссон (Скуласон 89), Сигурьоунссон (Гудмундссон, 39) Бьярнасон, Бодварссон.
Арбитр: Срджан Йованович, Сербия
Стадион: «МСВ-Арена»
Источник — Sport.ua
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Думаю, ну все, приехали. В итоге 11 за матч
Думаю, ну все, приехали. В итоге 11 за матч
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