Германия
3 : 0
Исландия
25.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Германия уверенно стартовала в отборе на ЧМ-2022

Бундестим в Дуйсбурге не оставил никаких шансов «викингам»

  • 25.03.2021 23:37
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Германия уверенно стартовала в отборе на ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

Просто обескураживающе для Исландии начался поединок против Германии. Уже на второй минуте счет стал 1:0. Первая же атака Бундестим и Горецка после паса Гнабри огорчил Халлдорссона. Не успел опытный кипер «викингов» оклематься, как второй мяч влетел ему за спину. Хаверц в касание замкнул передачу Сане. 

Во втором тайме счет стал разгромным. Одноклубнику украинца Зинченко, Гюндогану, удался удар из-за пределов штрафной, и это 3:0! Больше немцы не захотели забивать, а исландцы не смогли. Уверенный старт команды Лева в квалификации на Мундиаль.

Отборочный турнир ЧМ-2022. Группа J. Тур 1.

Германия - Исландия - 3:0

 Горецка, 2, Хаверц, 7, Гюндоган, 56

 Хаверц, 48, Арнасон, 56, Гудмундссон, 65

Германии: Нойер, Гинтер, Рюдигер, Клостерман, Джан, Гюндоган, Киммих, Горецка (Нойхаус, 71), Хаверц (Мусиала, 78) Сане (Вернер, 78) Гнабри (Юнес, 86) 

Исландия: Халлдорссон, Сампстед, Арнасон, Ингасон, Магнуссон, Гуннарссон, Траустасон (Сигтоурссон, 71), Паульссон (Скуласон 89), Сигурьоунссон (Гудмундссон, 39) Бьярнасон, Бодварссон.

Арбитр: Срджан Йованович, Сербия

Стадион: «МСВ-Арена»

ГЕРМАНИЯ-ИСЛАНДИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 25.03.2021 23:45
    0
    Лол, ставка, что Исландия сфолит минимум 9 раз. Заглядываю после первого тайма - 1 фол
    Думаю, ну все, приехали. В итоге 11 за матч
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 25.03.2021 23:45
    0
    Лол, ставка, что Исландия сфолит минимум 9 раз. Заглядываю после первого тайма - 1 фол
    Думаю, ну все, приехали. В итоге 11 за матч
    Ссылка
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