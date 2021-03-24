ФОТО. Сборная Белиза подверглась нападению вооруженных боевиков

Вооруженные боевики напали на автобус с футболистами сборной Белиза. Команда прибыла на Гаити, чтобы сыграть матч квалификации чемпионата мира 2022 против местной сборной.
Футболисты Белиза на автобусе направлялись в отель в сопровождении четырех полицейских, однако их остановила группа вооруженных мужчин. Неизвестные потребовали остановить автобус. Полиция провела переговоры с боевиками, после чего футболисты смогли добраться до отеля.
В заявлении Федерации футбола Белиза указывается, что никто из игроков не пострадал. Сейчас команда ведёт переговоры с ФИФА, чтобы обеспечить безопасность сборной.
Источник — Daily Star
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