ФОТО. Сборная Белиза подверглась нападению вооруженных боевиков

Команда прибыла на Гаити, чтобы сыграть матч отбора на чемпионат мира

  • 24.03.2021 12:03
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ФОТО. Сборная Белиза подверглась нападению вооруженных боевиков
© Daily Star

Вооруженные боевики напали на автобус с футболистами сборной Белиза. Команда прибыла на Гаити, чтобы сыграть матч квалификации чемпионата мира 2022 против местной сборной.

Футболисты Белиза на автобусе направлялись в отель в сопровождении четырех полицейских, однако их остановила группа вооруженных мужчин. Неизвестные потребовали остановить автобус. Полиция провела переговоры с боевиками, после чего футболисты смогли добраться до отеля.

В заявлении Федерации футбола Белиза указывается, что никто из игроков не пострадал. Сейчас команда ведёт переговоры с ФИФА, чтобы обеспечить безопасность сборной.

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Источник — Daily Star

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