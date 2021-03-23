Буэнос-Айрес. Бондаренко проиграла в стартовом матче

Сегодня Катерина Бондаренко в первом раунде турнира ITF в Буэнос-Айресе встречалась с местной теннисисткой, аргентинкой Жасмин Ортенси.
Украинка выиграла первый сет, но позволила сопернице переломить ход встречи и проиграла в трех сетах. Матч продолжался 2 часа и 11 минут.
Первый круг
Катерина Бондаренко (Украина) - Жасмин Ортенси (Аргентина) - 6:4, 2:6, 3:6
В начале марта Бондаренко вышла в четвертьфинал турнира в Ньюпорт-Бич.
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Источник — Sport.ua
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