Буэнос-Айрес. Бондаренко проиграла в стартовом матче

Сегодня Катерина Бондаренко в первом раунде турнира ITF в Буэнос-Айресе встречалась с местной теннисисткой, аргентинкой Жасмин Ортенси.

Украинка выиграла первый сет, но позволила сопернице переломить ход встречи и проиграла в трех сетах. Матч продолжался 2 часа и 11 минут.

Первый круг

Катерина Бондаренко (Украина) - Жасмин Ортенси (Аргентина) - 6:4, 2:6, 3:6

В начале марта Бондаренко вышла в четвертьфинал турнира в Ньюпорт-Бич.