Отыграла 4 сетбола. Бондаренко вышла в 1/4 финала турнира ITF в Ньюпорт-Бич

Украинская теннисистка обыграла японку Эри Ходзуми в двух сетах

  • 06.03.2021 03:41
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Отыграла 4 сетбола. Бондаренко вышла в 1/4 финала турнира ITF в Ньюпорт-Бич
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Бондаренко

Украинка Катерина Бондаренко (WTA 247) выиграла второй матч на хардовом 25-тысячнике ITF в американском городе Ньюпорт-Бич.

Украинская теннисистка обыграла японку Эри Ходзуми (WTA 382), квалифайера турнира, в двух сетах (6:1, 7:5). При этом во второй партии Бондаренко уступала 4:5 и отыграла четыре сетбола.

ITF. Ньюпорт-Бич (США)

Хард. Призовой фонд – $25 тысяч

Женщины. Второй раунд

Катерина Бондаренко (Украина) – Эри Ходзуми (Япония) [Q] – 6:1, 7:5

В четвертьфинале Катерина встретится с пятой ракеткой турнира Клэр Лю из США (WTA 208). 

Напомним, в матче первого круга украинка одолела 4-ю сеяную Робин Андерсон из США (WTA 190) со счетом 7:6 (9:7), 6:4.

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Источник — Sport.ua

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