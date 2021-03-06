Отыграла 4 сетбола. Бондаренко вышла в 1/4 финала турнира ITF в Ньюпорт-Бич

Украинка Катерина Бондаренко (WTA 247) выиграла второй матч на хардовом 25-тысячнике ITF в американском городе Ньюпорт-Бич.

Украинская теннисистка обыграла японку Эри Ходзуми (WTA 382), квалифайера турнира, в двух сетах (6:1, 7:5). При этом во второй партии Бондаренко уступала 4:5 и отыграла четыре сетбола.

ITF. Ньюпорт-Бич (США)

Хард. Призовой фонд – $25 тысяч

Женщины. Второй раунд

Катерина Бондаренко (Украина) – Эри Ходзуми (Япония) [Q] – 6:1, 7:5

В четвертьфинале Катерина встретится с пятой ракеткой турнира Клэр Лю из США (WTA 208).

Напомним, в матче первого круга украинка одолела 4-ю сеяную Робин Андерсон из США (WTA 190) со счетом 7:6 (9:7), 6:4.