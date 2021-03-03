Бондаренко обыграла четвертую сеяную в первом круге 25-тысячнике ITF в США

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко успешно стартовала на 25-тысячнике ITF в Ньюпорт-Бич (США).
В матче первого круга украинка одолела четвертую сеяную Робин Андерсон из США.
Ньюпорт-Бич. Первый круг
Катерина Бондаренко (Украина) – Робин Андерсон (США) – 7:6(7), 6:4.
Во втором круге Бондаренко ожидает победительницу пары Катрина Скотт (США, WC) – Эри Ходзуми (Японии, Q).
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Источник — Sport.ua
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