Харьковчане взяли три очка в непростом матче с МФК Николаев

В 17-ом туре в гости к команде «Металлист 1925» пожаловал МФК «Николаев». Николаевцы предстояло провести свой первый официальный матч в 2021 году. Клуб из Николаева расположился на 6-м месте и отставал от идущего на 4-ом месте «Металлиста 1925» ровно на три очка. Накануне зимних каникул, в ноябре месяце, подопечные Близнюка очень успешно провели 4 последних выездных матча: две ничьи и две победы. Харьковчане проводили второй матч после зимнего перерыва. Четыре дня назад в перенесенном с 6-го тура матче был обыгран «Альянс» со счётом 2:1. И это была третья подряд победа харьковчан в чемпионате. Все три победы были добыты с минимальным счётом.

Команда «Николаев» – лидер по жёлтым карточкам: 49 предупреждений (больше всех), а харьковская команда самая дисциплинированная, у неё меньше всех предупреждений в лиге – всего 25. Николаевцы в числе шести команд, которые ни разу не проводили домашние матчи со зрителями. Для харьковчан предстоящая игра была уже 4-ой со зрителями. Только николаевская команда в этом сезоне в Первой лиге выигрывала с очень крупными счетами, забивая в ворота соперников по 6 голов – 6:0 (над «Кристаллом») и 6:1 (над «Горняк-Спорт»).

Подогревало интерес к матчу и присутствие в составе команды из Николаева двух бывших игроков «Металлиста 1925» – Назария Мельничука (он провёл за харьковчан 22 игры) и Дмитрия Сулы (15 игр и 5 забитых голов).

В общем, игра обещала быть сложной для хозяев поля. С учётом того, что конкуренты «Металлиста 1925» в борьбе за выход в УПЛ находятся в определённом, пусть и не большом, но отрыве от харьковской команды, любая потеря очков чревата для хозяев поля ещё большим отставанием от лидеров и значительным уменьшением шансов на попадание в элиту.

Вопрос о результате для подопечных Кривенцова на данном этапе главный. В первом весеннем матче показал фееричную игру в первом тайме, дальше, особенно в концовке игры они не рисковали и старались удержать любой ценой победный счёт. Валерий Кривенцов решил ничего не придумывать и выпустил точно такой стартовый состав, который был в понедельничном матче против «Альянса». И точно также, как в случае с прошлым матчем, «Металлист 1925» начал просто-таки ураганно. Один только Дерек в первой половине первого тайма трижды выбегал на вратаря гостей Бубенцова, но всякий раз кипер не позволял себя переиграть и стал героем всех трёх эпизодов. Гол был забит на 13-ой минуте. На левом фланге Дмитренко на всех парах мчался к воротам соперников, и защитник гостей Охрончук сбил шустрого полузащитника хозяев поля. Штрафной подал Батюшин – новичок харьковской команды, у которого был период в карьере, когда он выступал за николаевцев. На подачу Батюшина откликнулся защитник «Металлиста 1925» Шершень. Его удар головой был выполнен выше всяких похвал – точнюсенько в дальний угол ворот. Бубенцов был бессилен в этом случае. Кстати, Шершень был автором гола в ворота николаевцев и в матче первого круга, который закончился победой «Металлиста 1925» 2:1. Гости постепенно пришли в себя и стали атаковать ворота хозяев по всей ширине поля. Дважды Сидоренко тащил довольно сложные удары от Одарюка и Паламаря. А ещё в одном случае Сула запустил точно в перекладину – как тут не вспомнить, что форвард николаевцев ранее играл за «Металлист 1925». Но ещё до перерыва харьковчане ответили на эти моменты скоростной атакой. Это Савин после паса Дерека вышел один на один с Бубенцовым. Увы, вингер харьковчан слишком сблизился со стражем ворот «Николаева» и упустил отличный шанс сделать счёт 2:0. Получился хороший интересный первый тайм с единственным голом, но у болельщиков было чувство, что во втором тайме будут ещё голы и есть большие шансы увидеть зрелищную игру и во второй половине матча. И ожидания оправдались. После перерыва уже в самом начале тайма МФК «Николаев» чуть было не отыгрался. Это Кравченко на дальней штанге в касание бил после прострела Кулинича и угодил в штангу. Но харьковчане не собирались отсиживаться в обороне. У хозяев получались регулярные атаки. Особенно опасными атаки «Металлиста 1925» стали после выхода на поле новичка команды, молодого форварда Блажко. На последних минутах Валерий просто был обязан забить гол, но не попал в ворота после навеса партнера, находясь в идеальной позиции для взятия ворот. В целом концовку хозяева провели уверенно. У болельщиков харьковской команды не было повода в конце игры переживать за результат, мяч большую часть времени находился в центре поля. На последних секундах в добавленное ко второму тайма время гости пошли на последний решающий штурм ворот, защищаемых Сидоренко. Но было поздно и времени было мало, их атака захлебнулась на подступах к владениям Дениса. Теперь харьковский клуб имеет 31 очко и остаётся на 4-ом месте. Николаевцы с шестого места перемещаются на 9-ое. Следующий матч у подопечных Кривенцова будет еще сложнее, предстоит на выезде сыграть с одним из лидеров чемпионата волочиским «Агробизнесом». Борьба за три путёвки в УПЛ уже сейчас в начале весны разгорается не шуточная. Представляю себе, как горячо будет в конце сезона.

«Металлист 1925» - МФК «Николаев» 1:0

Гол: Шершень (13).

«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков, Шершень, Ткачук, Западня, Кольцов, Савин (Блажко 63), Голодюк (Крыськив 56), Батюшин, Дмитренко (Ченбай 86), Дерек.

МФК «Николаев»: Бубенцов, Кулинич, Порох, Парцвания, Мельничук, Охрончук (Куксенко 79), Кравченко (Солдатов 74), Одарюк, Паламар (Нечипоренко 54), Войцеховский, Сула.

Предупреждение: Блажко (70) - Паламар (10), Парцвания (50), Мельничук (55).