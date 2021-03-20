Металлист 1925 – Николаев – 1:0. Видео голов и обзор матча

19 марта прошел поединок 17-го тура Первой лиги Украины.
Смотрите видео гола и обзор матча «Металлист 1925» – «Николаев» – 1:0.
Гол: Шершень, 13.
События матча
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Михаил Шершень (Металлист 1925).
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Источник — Sport.ua
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