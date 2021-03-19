Металлист 1925 переиграл Николаев и вошел в топ-3 Первой лиги

В матче 17-го тура Первой лиги «Металлист 1925» минимально переиграл «Николаев» (1:0).
Единственный гол у хозяев поля забил Михаил Шершень на 13-й минуте.
«Металлист 1925» набрал 31 очко и вошел в топ-3 Первой лиги.
Первая лига. 17-й тур
«Металлист 1925» Харьков – «Николаев» – 1:0
Гол: Шершень, 13.
«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня, Кольцов, Савин (Блажко, 63), Голодюк (Крыськив, 56), Батюшин, Дмитренко (Ченбай, 87), Дерек.
«Николаев»: Бубенцов, Парцвания, Порох, Мельничук, Кулинич, Охрончук (Куксенко, 80), Паламар (Нечипоренко, 54), Сула, С.Кравченко (Солдатов, 74), Одарюк, Войцеховский.
Предупреждения: Блажко, 71 – Паламар, 11, Парцвания, 50, Мельничук, 56.
Турнирная таблица Первой лиги
Источник — Sport.ua
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