17-й тур
Металлист 1925
1 : 0
Николаев
19.03.2021, FT

Металлист 1925 переиграл Николаев и вошел в топ-3 Первой лиги

Борьба за три путевки в УПЛ разгорается с новой силой

  • 19.03.2021 21:51
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Металлист 1925 переиграл Николаев и вошел в топ-3 Первой лиги
© ФК Металлист 1925 Харьков

В матче 17-го тура Первой лиги «Металлист 1925» минимально переиграл «Николаев» (1:0).

Единственный гол у хозяев поля забил Михаил Шершень на 13-й минуте.

«Металлист 1925» набрал 31 очко и вошел в топ-3 Первой лиги.

Первая лига. 17-й тур

«Металлист 1925» Харьков  «Николаев» – 1:0

Гол: Шершень, 13.

«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня, Кольцов, Савин (Блажко, 63), Голодюк (Крыськив, 56), Батюшин, Дмитренко (Ченбай, 87), Дерек.

«Николаев»: Бубенцов, Парцвания, Порох, Мельничук, Кулинич, Охрончук (Куксенко, 80), Паламар (Нечипоренко, 54), Сула, С.Кравченко (Солдатов, 74), Одарюк, Войцеховский.

Предупреждения: Блажко, 71 – Паламар, 11, Парцвания, 50, Мельничук, 56.

Турнирная таблица Первой лиги

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Источник — Sport.ua

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