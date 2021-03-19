Металлист 1925 — Николаев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 19 марта, состоится поединок 17-го тура Первой лиги Украины, в котором «Металлист 1925» примет «Николаев».
Матч пройдет в Харькове на ОСК «Металлист». Прямая трансляция встречи начнется в 19:00 по киевскому времени.
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Источник — ФК Металлист 1925
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