Демарш Тайсона, поражение Шахтера, Мариуполь дома, пророчество Гармаша

Самые интересные события 19-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

  • 22.03.2021 11:15
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Демарш Тайсона, поражение Шахтера, Мариуполь дома, пророчество Гармаша
© СК Днепр-1

Главная сенсация тура – поражение «Шахтера» в Харькове от аутсайдера «Львова». В параллельном поединке «Динамо» разгромило «Рух» и укрепилось на первом месте в таблице. Теперь преимущество команды Луческу над командой Каштру исчисляется семью баллами. Осечкой пока что действующего чемпиона не смогла воспользоваться «Заря», которая могла приблизиться к «горнякам» вплотную в случае победы в Ковалевке. Но подопечные Скрипника уступили «Колосу». Проиграла в этом туре и «Десна», пропустив на четвертую позицию «Ворсклу».

Цифры и факты. Важнейшие события 19-го тура УПЛ

Дебют тура

Больше года «Мариуполь» не проводил в чемпионате страны домашние матчи на своей арене из-за реконструкции газона. И вот наконец в 19 туре приазовцы провели в родных стенах первый домашний поединок сезона. Однако на итоговом результате против «Миная» этот факт мало сказался: нулевая ничья. Да и качество газона явно оставляло желать лучшего. «Поле не готово сейчас, чтобы играть в быстрый, комбинационный футбол. Нужно время газону, чтобы он окреп, а то совсем песок», - вот такую оценку «реконструированному» полю дал главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич.


Фото - ФК Мариуполь

Рука тура

Игра в Мариуполе не изобиловала опасными моментами. Поэтому не удивительно, что встреча «Мариуполя» и «Миная» завершилась нулевой ничьей. Самый резонансный момент в матче случился на последних секундах игры, когда мяч в штрафной площади гостей угодил в руку защитнику «Миная» Маембе. Арбитр Абдула имел все основания назначить пенальти, но не зафиксировал нарушения правил. ВАРа на матче не было.

Гость тура

На игре «Мариуполь» - «Минай» присутствовал глава Комитета сборных УАФ и по «совместительству» отец главного тренера мариупольцев Остапа Маркевича – Мирон Маркевич. Причем не только на самом поединке, но и, по слухам, Мирон Богданович заглянул на тренировочное занятие. Зачем? Вот как это событие прокомментировал Маркевич-младший: «Было так спланировано, что отец хотел приехать на наш первый домашний матч. Приехал поддержать, пообщаться. Он соскучился по работе».

Слух тура

Накануне тура много писалось о шатком положении главного тренера «Миная» Василия Кобина, которому в случае неудачи в матче против «Мариуполя» грозит отставка. Сам «виновник торжества» после игры на предмет возможной отставки сказал следующее: «Я готов к любым действиям со стороны руководства. При негативных результатах нужно что-то делать - менять тренера или игроков. Я готов ко всему, не боюсь. Если меня хотят заменить, то я уйду с высоко поднятой головой». Пока что высоко поднимать голову тренеру не нужно: он остается.


Фото - ФК Мариуполь

Матч тура

Настоящее футбольное зрелище выдали в Чернигове местная «Десна» и «Днепр-1». Команда Рябоконя впервые во втором круге провела домашний поединок на своей арене. Но она не стала для нее счастливой в игре против «днепрян». Хотя следует отметить, что «северяне» создали уйму опасных моментов у чужих ворот, но невезение, каркас и отлично сыгравший на последнем рубеже Юрчук не позволили «Десне» забить. А вот гости забить сумели. Причем сделали это дважды, и оба раза – в компенсированное время (и к первому тайму, и ко второму). Команда Йовичевича во втором круге пока не проигрывает и переместилась в середину турнирной таблицы, а вот «Десна» после двух подряд поражений не удержалась на четвертом месте.

Герой тура

Исход встречи в Чернигове решили два точных удара полузащитника «Днепра-1» Чуже. Сначала на последних секундах первого тайма Марио воспользовался отличной передачей Пихаленка, вошел в штрафную площадь черниговев и, переиграв защитника, переиграл и голкипера в ближнем бою. Второй гол хорват тоже забил при непосредственном участии Пихаленка: Александр исполнил штрафной удар, голкипер мяч отбил, а Чуже первым сыграл на добивании. Эти забитые мячи – первые для Чуже в составе «Днепра-1».

Слова тура

После черниговского матча тренер «Десны» Александр Рябоконь не скрывал своего разочарования итоговым результатом: «Не могу сказать, что я разочарован нашей игрой, но полностью разочарован результатом. Соперник был удачливее нас. Планировали активно начать матч, прессинговать, были моменты в самом начале игры, могли забивать пару мячей, но не повезло сегодня. Играли две команды, забивала – одна, поэтому результата нет и оценить не могу красоту футбола. Тренера должны оценивать по результату, а насколько красивая игра была? Наверное, тому, кто выиграл, больше понравилась».

Прогресс/регресс тура


Фото - ФК Ворскла

«Максимов встретил меня хорошо, теперь нужно сделать ответку на поле» - так говорил перед игрой в Полтаве главный тренер «Олимпика» Калитвинцев, который играл против своего бывшего одноклубника по киевскому «Динамо», возглавляющему на данный момент «Ворсклу». Но с «ответкой» не срослось. Команда хозяев полностью переиграла команду гостей. За счет чего «олимпийцы» могли претендовать хотя бы на ничью, так и осталось загадкой. После этого поражения проигрышная серия дончан достигла шести матчей, и команда скатилась в нижнюю часть таблицы, хоть и декларирует борьбу за зону еврокубков. А вот «Ворскла» после этой победы обошла «Десну» и вышла на чистое четвертое место.

Конфликт тура

На игру против «Львова», которая состоялась в Харькове, «Шахтер» не взял Тайсона. Полузащитник «горняков» был оштрафован на более половины месячной зарплаты и переведен в дубль. Причиной стал отказ бразильца от выхода на замену в игре Лиги Европы против «Ромы». О демарше Тайсона сообщил директор «Шахтера» Дарио Срна. Сам же «дебошир» в интервью одному из СМИ отметил, что причиной такого его поведения стал спор с главным тренером «Шахтера» Луишем Каштру.

Сенсация тура

Никогда такого не было, и вот снова. «Шахтер» играл против аутсайдера – «Львова» - на выезде. Но не на «Арене Львов», а на «Металлисте», в Харькове. Играл на фоне неудачи в противостоянии с «Ромой» в ЛЕ и заявлениях о том, что команда всю свою энергию направит на чемпионат Украины. Пока что не получается. «Горняки» сыграли против «Львова» так, словно то был не аутсайдер УПЛ, а как минимум «Рома». Команда Безсмертного очень грамотно построила игру: от обороны, на контратаках, быстро выбегая на чужую половину поля и используя оплошности соперника. А оплошностей этих было немало. Один лишь Витао «привез» сразу два гола. Но не только в защите в этот вечер у дончан было все плохо. Собственно, плохо было везде. Один лишь Соломон пахал и за себя, и за остальных парней. Но один в поле не воин. Не в этот раз.

Гол тура

Израильский легионер «Шахтера» Соломон отметился двумя хорошими мячами в воротах «Львова». Особенно шикарным получилось его первое взятие ворот. Манор получил передачу от партнера на левом углу штрафной площади и очень красивым крученым ударом «положил» мяч фактически в верхний угол ворот Костика.

Откровение тура

На главного тренера «Шахтера» Луиша Каштру во время игры против «Львова» было больно смотреть. После матча он нашел в себе силы признать, что чемпионская гонка практически завершена, и что во многих негативных вещах есть и его вина: «Оборона сегодня создала очень много ошибок. Когда пропускаем три мяча – очень сложно выиграть. Несмотря на то, что доминировали в игре полностью, у нас были очень большие проблемы, когда мяч доходил до нашей линии обороны. В этот момент стараются найти одного виновного. Я повторюсь: в обороне ошибка моя – в первую очередь. Я отвечаю за всю команду, потому что вся команда должна обороняться. Относительно чемпионской гонки - очень сложно. Математически, конечно, возможно. Должно произойти что-то».

Пенальти тура

В дебюте встречи «Динамо» - «Рух» арбитр Козыряцкий назначил пенальти в ворота гостей. Решение судьи – весьма спорное: мяч после сильного удара Миколенко именно угодил в руку Карасюка, а не рука нашла мяч. Де Пена уже готовился пробивать с «точки», но в это время арбитр ВАР Шурман порекомендовал Козыряцкому посмотреть эпизод по «телевизору». Тот смотрел долго, но своего первоначального мнения не изменил. Де Пена таки исполнил «соло», но Бандуру не переиграл: кипер угадал направление полета мяча и парировал удар.

Оракул тура


Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Александр Караваев в игре против «Руха» отметился дублем. Это первые голы универсального футболиста за столичную команду. После матча Караваев признался, что этот успех напророчил ему Гармаш. По словам Александра, Денис сказал перед игрой: «Ты выйдешь сегодня и забьешь». Гармаш, он же «Кум», как в воду смотрел.

Сборная тура

Юрчук – Кравченко, Яворский, Махмутович, Миколенко – Пихаленок, Шина, Караваев, Соломон, Чуже – Степанюк.

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Валерий Василенко, Sport.ua

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