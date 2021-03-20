19-й тур
Десна
0 : 2
Днепр-1
20.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Играть нужно до свистка! Днепр-1 в гостях обыграл Десну

Оба гола днепряне забили в компенсированное время

  • 20.03.2021 18:56
  • 3525 просмотров
  • 28 комментариев
Играть нужно до свистка! Днепр-1 в гостях обыграл Десну
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Субботний матч на стадионе им. Ю. Гараина в Чернигове стал настоящим футбольным спектаклем. «Десна» и «Днепр-1» выдали зрелищный поединок, державший зрителей в напряжении с первой до последней минуты.

Команды начали встречу без раскачки. Мяч не задерживался в середине поля, атака следовала за атакой. Очень активны были фланги атаки гостей, тогда как «Десна» больше действовала через центр. Моменты можно перечислять долго, однако следует сказать, что количество их было примерно равным. Великолепно играли оба голкипера – и Литовка, и Юрчук трудились в поте лица. Оба совершили по несколько впечатляющих сэйвов. А в середине тайма днепрянам еще и повезло. После удара Гуцуляка мяч угодил в штангу, от нее – в спину вратарю, а затем отскочил на угловой.

Команды продолжали обмениваться ударами. Статистика как для игры УПЛ впечатляюща. За первый тайм «Десна» нанесла 5 ударов по воротам, «Днепр-1» 6. По угловым тоже небольшое преимущество за гостями – 5:7. И хотя игру в целом следует признать равной, но и счет 0:1 нельзя назвать несправедливым. А забили днепряне уже в компенсированное время, причем после контратаки. Пихалёнок от центральной линии выполнил заброс за спины защитникам. Мяч подхватил Чуже, обыграл в штрафной Гитченко – и расстрелял ворота. Отметим, что гол стал первым для хорвата в чемпионате Украины.

Разумеется, на второй тайм хозяева вышли еще более заряженными. Владение мячом после перерыва – 66:34% в их пользу. «Десна» явно прибавила (8 ударов против 5). Однако продолжал творить чудеса Юрчук, отражая опасные выстрелы и отменно играя на выходах. «Днепр-1» перешел на игру на контратаках. И добился своего. Вышедший на замену Безбородько только ценой фола сумел остановить рвущегося к воротам Ди Франко неподалеку от штрафной. И снова главными действующими лицами стали Пихалёнок и Чуже. Пихалёнок неплохо пробил со стандарта, но Литовка отразил мяч. А первым на добивании оказался всё тот же Чуже, оформивший дубль – 0:2. Шла последняя компенсированная минута, так что шансов отыграться у «северян» не было.

«Десна» осталась на 4 месте с 30 очками, в следующем туре команда принимает донецкий «Олимпик». Днепр продлил рекордную для себя беспроигрышную серию до шести матчей. У команды 22 очка и 8 строчка в турнирной таблице. Следующий поединок днепряне проведут дома против «Львова».

Украинская Премьер-лига. 19 тур.

«Десна» – «Днепр-1» – 0:2

 Чуже (45+1; 90+4).

 Безбородько (90+3) - Довбык (51).

«Десна»: Литовка, Тамм, Огиря, Тотовицкий, Калитвинцев, Чепурненко (Домбровский, 46), Гитченко, Мостовой (Картушов, 72), Гуцуляк (Безбородько, 84), Конопля, Будковский.

«Днепр-1»: Юрчук, Тэйлор, Сваток, Логинов, Дубинчак, Пихалёнок, Игнатенко, Назаренко (Цуриков, 68), Чуже, Когут (Ди Франко, 78), Довбык (Хобленко, 88).

Стадион им. Ю. Гагарина (Чернигов).

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Клим Лавренюк, Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 20.03.2021 19:42
    0
    Sergii Novykov, 20.03.2021 19:33
    Если Заря обыграет колос то это будет +5 очков плюс игра в запасе. Это уже будет заявка на 3-е место
    не хрюкав би на к0з0 непорозумінні, -котрий НІКОЛИ не мав Назви-, на якому заразлайно. повторюю,я що шлак, жижа, навіз, мотлох і будь-який тваринний ,я мундиеовка ,бокашка,компашка ,собачка мала я мавпа ,цигарка
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 20.03.2021 19:42
    0
    grig, 20.03.2021 19:40
    Хорват, которого привез Йовичевич, взял в аренду у "Динамо" Загреб. Через месяц будет 22 года..
    Хорват молодец, вот там для наших клубов всегда было очень много перспектив!
    Ссылка
    TimurKhAI
    online
      TimurKhAI, 20.03.2021 19:42
    +1
    MaD_MoLE ⚒, 20.03.2021 19:10
    Что бы эта Пердя 1 с Днепра так играла с колхозниками с дынамо,а не сливала им как всегда
    28.02.2020 Днепр-1 – Динамо Киев 3:1
    ------------
    Видимо, Супрягу, который после выхода на замену соорудил хет-трик, забыли предупредить, что Днепр-1 должен всегда сливать ДК
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 20.03.2021 19:41
    +1
    Denmark1107, 20.03.2021 19:31
    Братан, та не пиши цій св0лоті Сенсу - Zero. Цеж відбитоголовий бивень
    Я якось пробував з цією шмаклею по-людськи спілкуватись.., де-біла вистачило на півтора комента. Хай собі пи-зд-як-ає зі своїм оточенням. Амебу банят-банять, а вона ніхріна не врубається що і як.
    Я иногда ему затрещину даю, что бы не расслаблялся.
    Не о футболе же с ним говорить, в котором он соображает как улитка.
    В чём то его и его братию переубедить, у меня давно отпало малейшее желание.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 20.03.2021 19:40
    0
    grig, 20.03.2021 19:33
    Кто это - Чуже? Расскажите кто знает.
    Це хось чуже, не наше....
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 20.03.2021 19:40
    +1
    Хорват, которого привез Йовичевич, взял в аренду у "Динамо" Загреб. Через месяц будет 22 года..
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 20.03.2021 19:37
    0
    а чому Гагаріна,а не Каленюка наприклад?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.03.2021 19:37
    0
    grig, 20.03.2021 19:33
    Кто это - Чуже? Расскажите кто знает.
    С Жашкова він
    Ссылка
    MaD_MoLE ⚒
      MaD_MoLE ⚒, 20.03.2021 19:35
    -8
    adidas777, 20.03.2021 19:24
    Собирай кружок голубятни своей "Юный ордловец"
    И балабольте о чем угодно между собой, девочки.
    Здесь же люди о футболе говорят!
    Тебе здесь не место.
    Опущен.ец инаРотный пропукивай диван дальше
    Ссылка
    Ukrop
    online
      Ukrop, 20.03.2021 19:34
    0
    Понравилось судейство Монзуль. Не свистела просто так, как любят другие судьи, а давала играть. Хотя в нескольких эпизодах можно было бы доиграться-хорошо,что без травм
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 20.03.2021 19:33
    +2
    Если Заря обыграет колос то это будет +5 очков плюс игра в запасе. Это уже будет заявка на 3-е место
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 20.03.2021 19:33
    0
    Кто это - Чуже? Расскажите кто знает.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 20.03.2021 19:31
    +4
    adidas777, 20.03.2021 19:24
    Собирай кружок голубятни своей "Юный ордловец"
    И балабольте о чем угодно между собой, девочки.
    Здесь же люди о футболе говорят!
    Тебе здесь не место.
    Братан, та не пиши цій св0лоті Сенсу - Zero. Цеж відбитоголовий бивень
    Я якось пробував з цією шмаклею по-людськи спілкуватись.., де-біла вистачило на півтора комента. Хай собі пи-зд-як-ає зі своїм оточенням. Амебу банят-банять, а вона ніхріна не врубається що і як.
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 20.03.2021 19:29
    -4
    Эх, обидно за Десну.
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 20.03.2021 19:25
    +2
    roman75zpr, 20.03.2021 19:15
    Заре можно выдохнуть... А Днепр-1 сейчас очень неплохая боевая единица
    Заре нужно пользоваться и наращивать преимущество.
    Потери очков ещё будут у всех.
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 20.03.2021 19:24
    +5
    MaD_MoLE ⚒, 20.03.2021 19:13
    Пердя не перди
    Собирай кружок голубятни своей "Юный ордловец"
    И балабольте о чем угодно между собой, девочки.
    Здесь же люди о футболе говорят!
    Тебе здесь не место.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 20.03.2021 19:20
    -1
    Сегодня День счастья прошёл мимо стадионов Чернигоа...
    И Чернигов
    1 : 3
    Карпаты Галич
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 20.03.2021 19:15
    +5
    Заре можно выдохнуть... А Днепр-1 сейчас очень неплохая боевая единица
    Ссылка
    KSF
    online
      KSF, 20.03.2021 19:14
    +2
    Дніпро з перемогою ! Молодці !!!
    Ссылка
    MaD_MoLE ⚒
      MaD_MoLE ⚒, 20.03.2021 19:13
    -14
    adidas777, 20.03.2021 19:12
    Кто мы - Днепр!
    С победой Днепруха!
    Соглашусь, что атмосфера в команде играет огромную роль!
    Успехов Йовичевичу и его банде!
    Пердя не перди
    Ссылка
    uge-madrid
      uge-madrid, 20.03.2021 19:10
    +7
    Що значить атмосфера в команді! Йовічевічу успіху! У Десни якась пробуксовка....
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 20.03.2021 19:07
    +7
    Днепр с победой! Йовичевич делает хорошую работу. Команда преображается.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 20.03.2021 19:05
    +6
    Днепр молодец!!!!
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 20.03.2021 19:24
    +5
    MaD_MoLE ⚒, 20.03.2021 19:13
    Пердя не перди
    Собирай кружок голубятни своей "Юный ордловец"
    И балабольте о чем угодно между собой, девочки.
    Здесь же люди о футболе говорят!
    Тебе здесь не место.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 20.03.2021 19:15
    +5
    Заре можно выдохнуть... А Днепр-1 сейчас очень неплохая боевая единица
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 20.03.2021 19:10
    +5
    Отличный матч против 4-й команды чемпионата. Юрчук — герой имхо. Супер Марио наконец выстрелил. С победой!
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 20.03.2021 19:31
    +4
    adidas777, 20.03.2021 19:24
    Собирай кружок голубятни своей "Юный ордловец"
    И балабольте о чем угодно между собой, девочки.
    Здесь же люди о футболе говорят!
    Тебе здесь не место.
    Братан, та не пиши цій св0лоті Сенсу - Zero. Цеж відбитоголовий бивень
    Я якось пробував з цією шмаклею по-людськи спілкуватись.., де-біла вистачило на півтора комента. Хай собі пи-зд-як-ає зі своїм оточенням. Амебу банят-банять, а вона ніхріна не врубається що і як.
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 20.03.2021 19:12
    +4
    Кто мы - Днепр!
    С победой Днепруха!
    Соглашусь, что атмосфера в команде играет огромную роль!
    Успехов Йовичевичу и его банде!
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 20.03.2021 19:33
    +2
    Если Заря обыграет колос то это будет +5 очков плюс игра в запасе. Это уже будет заявка на 3-е место
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 20.03.2021 19:25
    +2
    roman75zpr, 20.03.2021 19:15
    Заре можно выдохнуть... А Днепр-1 сейчас очень неплохая боевая единица
    Заре нужно пользоваться и наращивать преимущество.
    Потери очков ещё будут у всех.
    Ссылка
    KSF
    online
      KSF, 20.03.2021 19:14
    +2
    Дніпро з перемогою ! Молодці !!!
    Ссылка
    TimurKhAI
    online
      TimurKhAI, 20.03.2021 19:42
    +1
    MaD_MoLE ⚒, 20.03.2021 19:10
    Что бы эта Пердя 1 с Днепра так играла с колхозниками с дынамо,а не сливала им как всегда
    28.02.2020 Днепр-1 – Динамо Киев 3:1
    ------------
    Видимо, Супрягу, который после выхода на замену соорудил хет-трик, забыли предупредить, что Днепр-1 должен всегда сливать ДК
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 20.03.2021 19:41
    +1
    Denmark1107, 20.03.2021 19:31
    Братан, та не пиши цій св0лоті Сенсу - Zero. Цеж відбитоголовий бивень
    Я якось пробував з цією шмаклею по-людськи спілкуватись.., де-біла вистачило на півтора комента. Хай собі пи-зд-як-ає зі своїм оточенням. Амебу банят-банять, а вона ніхріна не врубається що і як.
    Я иногда ему затрещину даю, что бы не расслаблялся.
    Не о футболе же с ним говорить, в котором он соображает как улитка.
    В чём то его и его братию переубедить, у меня давно отпало малейшее желание.
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 20.03.2021 19:40
    +1
    Хорват, которого привез Йовичевич, взял в аренду у "Динамо" Загреб. Через месяц будет 22 года..
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 20.03.2021 19:08
    +1
    После Шахтёра и в такую бодягу...
    Это какая теперь сила у Десны? Может стать пятой.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 20.03.2021 19:42
    0
    Sergii Novykov, 20.03.2021 19:33
    Если Заря обыграет колос то это будет +5 очков плюс игра в запасе. Это уже будет заявка на 3-е место
    не хрюкав би на к0з0 непорозумінні, -котрий НІКОЛИ не мав Назви-, на якому заразлайно. повторюю,я що шлак, жижа, навіз, мотлох і будь-який тваринний ,я мундиеовка ,бокашка,компашка ,собачка мала я мавпа ,цигарка
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 20.03.2021 19:42
    0
    grig, 20.03.2021 19:40
    Хорват, которого привез Йовичевич, взял в аренду у "Динамо" Загреб. Через месяц будет 22 года..
    Хорват молодец, вот там для наших клубов всегда было очень много перспектив!
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 20.03.2021 19:40
    0
    grig, 20.03.2021 19:33
    Кто это - Чуже? Расскажите кто знает.
    Це хось чуже, не наше....
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 20.03.2021 19:37
    0
    а чому Гагаріна,а не Каленюка наприклад?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.03.2021 19:37
    0
    grig, 20.03.2021 19:33
    Кто это - Чуже? Расскажите кто знает.
    С Жашкова він
    Ссылка
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