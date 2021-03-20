Играть нужно до свистка! Днепр-1 в гостях обыграл Десну

Субботний матч на стадионе им. Ю. Гараина в Чернигове стал настоящим футбольным спектаклем. «Десна» и «Днепр-1» выдали зрелищный поединок, державший зрителей в напряжении с первой до последней минуты.

Команды начали встречу без раскачки. Мяч не задерживался в середине поля, атака следовала за атакой. Очень активны были фланги атаки гостей, тогда как «Десна» больше действовала через центр. Моменты можно перечислять долго, однако следует сказать, что количество их было примерно равным. Великолепно играли оба голкипера – и Литовка, и Юрчук трудились в поте лица. Оба совершили по несколько впечатляющих сэйвов. А в середине тайма днепрянам еще и повезло. После удара Гуцуляка мяч угодил в штангу, от нее – в спину вратарю, а затем отскочил на угловой.

Команды продолжали обмениваться ударами. Статистика как для игры УПЛ впечатляюща. За первый тайм «Десна» нанесла 5 ударов по воротам, «Днепр-1» 6. По угловым тоже небольшое преимущество за гостями – 5:7. И хотя игру в целом следует признать равной, но и счет 0:1 нельзя назвать несправедливым. А забили днепряне уже в компенсированное время, причем после контратаки. Пихалёнок от центральной линии выполнил заброс за спины защитникам. Мяч подхватил Чуже, обыграл в штрафной Гитченко – и расстрелял ворота. Отметим, что гол стал первым для хорвата в чемпионате Украины.

Разумеется, на второй тайм хозяева вышли еще более заряженными. Владение мячом после перерыва – 66:34% в их пользу. «Десна» явно прибавила (8 ударов против 5). Однако продолжал творить чудеса Юрчук, отражая опасные выстрелы и отменно играя на выходах. «Днепр-1» перешел на игру на контратаках. И добился своего. Вышедший на замену Безбородько только ценой фола сумел остановить рвущегося к воротам Ди Франко неподалеку от штрафной. И снова главными действующими лицами стали Пихалёнок и Чуже. Пихалёнок неплохо пробил со стандарта, но Литовка отразил мяч. А первым на добивании оказался всё тот же Чуже, оформивший дубль – 0:2. Шла последняя компенсированная минута, так что шансов отыграться у «северян» не было.

«Десна» осталась на 4 месте с 30 очками, в следующем туре команда принимает донецкий «Олимпик». Днепр продлил рекордную для себя беспроигрышную серию до шести матчей. У команды 22 очка и 8 строчка в турнирной таблице. Следующий поединок днепряне проведут дома против «Львова».



Украинская Премьер-лига. 19 тур.

«Десна» – «Днепр-1» – 0:2



Чуже (45+1; 90+4).

Безбородько (90+3) - Довбык (51).

«Десна»: Литовка, Тамм, Огиря, Тотовицкий, Калитвинцев, Чепурненко (Домбровский, 46), Гитченко, Мостовой (Картушов, 72), Гуцуляк (Безбородько, 84), Конопля, Будковский.



«Днепр-1»: Юрчук, Тэйлор, Сваток, Логинов, Дубинчак, Пихалёнок, Игнатенко, Назаренко (Цуриков, 68), Чуже, Когут (Ди Франко, 78), Довбык (Хобленко, 88).



Стадион им. Ю. Гагарина (Чернигов).

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).



ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА