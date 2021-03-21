Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Мы остаемся непобедимой командой во втором круге»

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич поделился впечатлениями от победы его команды над «Десной» (2:0).

- Можно ли сказать, что сегодня была самая тяжелая игра во втором круге?

- Каждая игра очень тяжелая и специфическая. В каждой игре мы терпели, и сегодня - не исключение. Чтобы обыграть Десну на ее поле, надо жертвовать собой, терпеть, быть сконцентрированным. Должна совпадать совокупность факторов. Иногда даже совершенная игра не позволяет выиграть, тем более против такой команды. Десна имеет группу атаки: Калитвинцев, Гуцуляк, Тотовицкий, Будковский - каждый может решить судьбу матча. Очень тщательно анализировали их действия, и думаю, команда все поняла. Игроки отдали все силы, и три очка имеют огромное значение, поскольку придадут нам уверенности. Мы остаемся непобедимой командой во втором круге. Сейчас надо несколько отдохнуть и готовиться на следующую часть. Нас ждут очень хорошие и важные матчи. В первую очередь, со Львовом. Поздравляю команду за труд и усилия. Только таким путем можно одержать победу над командами вроде Десны.

- Насколько гол Чуже в первом тайме повлиял на дальнейший ход игры?

- Его голы меня очень радуют, ведь он очень много работает и в атаке, и в обороне. Я знаю его потенциал в фазе атаки, и только жду момента, когда он начнет забивать. Очень рад за него, за всю команду и за Валерия Юрчука. В некоторых эпизодах нам сегодня в чем-то повезло, но его действия дали нам возможность сыграть на ноль. Мы в очередной раз сделали это весной, и это очень важно после первого круга, когда мы много пропускали. Мы нашли в себе силы терпеть и держать под контролем эмоции, чтобы выдержать давление Десны, особенно в последние 15 минут. Это доказывает, что команда растет и способна драться с любым соперником в УПЛ.

- Игроки единодушно говорят, что жалеют из-за перерыва в чемпионате. Хотят продолжать играть...

- Да, конечно, перерыв помогает командам, которые находятся в отрицательной динамике. А мы сейчас на позитиве. Но перерыв все равно на пользу. Было много матчей, и иногда имели немного дней на отдых, меньше тренировались, больше анализировали. В перерыве сделаем выводы, проанализируем, что получалось хорошо, а над чем должны работать. Это лишь основа того, что мы хотим. Дух победителя дает нам уверенность, способность биться до конца и выигрывать такие матчи. Всегда в таких матчах думаешь, кто выстрелит. Сегодня Чуже, в другой день Довбик, Дуглас... Все это происходит за счет командного духа.

- Как заполните паузу в чемпионате?

- Три дня будут выходными, после чего сделаем маленький блок на силу и выносливость. И, думаю, что будет одна товарищеская игра. Если нет, будем готовиться по-другому. Это зависит от даты игры со Львовом. Но первое и самое важное, сейчас отдохнуть.