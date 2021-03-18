В субботу, 20 марта, в Чернигове состоится матч 19-го тура украинской Премьер-лиги между местной «Десной» и «Днепром-1». Обе команды будут играть на результат, ведь потеря очков на финишном отрезке крайне нежелательна.

Хозяева поля занимают в турнирной таблице четвертое место и реально претендуют на один из комплектов наград чемпионата, а гости расположились на восьмом месте. От зоны вылета днепрян отделяют уже семь очков, а до еврокубкового пятого места – девять баллов.

Черниговская команда весной не демонстрирует стабильной игры – яркие победы чередуются провальными поражениями. После возобновления чемпионата подопечные Александра Рябоконя одержали разгромные победы над командами из второй половины таблицы – «Ингульцом» (3:0) и «Рухом» (4:0). Также «северяне» сыграли вничью с лидером чемпионата – киевским «Динамо» (1:1). Еще два поединка завершились поражениями: сначала подопечные Рябоконя проиграли «Заре» (1:2), а в прошлом туре донецкому «Шахтеру» (0:4).

Последнее поражение стало крупнейшим для «Десны» в текущем чемпионате. Интересно, что за весь первый круг черниговцы проиграли только два раза – ровно столько же, как за пять туров весенней части чемпионата. Итогом неудачных результатов «северян» стала потеря третьей строчки, которую они занимали после первого круга. Поэтому, поскольку лимит на поражения исчерпан, «Десна» не имеет права на потерю очков в игре с днепрянами.

В противовес своим соперникам, команда Йовичевича весной идет без поражений. В пяти турах днепряне одержали три победы и дважды сыграли вничью. Количество набранных очков весной уже превысило сумму за весь первый круг – одиннадцать против восьми. Если команда хорватского специалиста сохранит набранный темп, то ей вполне по силам занять еврокубковое место по итогам чемпионата.

В Чернигове днепрянам не сможет помочь из-за дисквалификации центрбек Дуглас. Потеря бразильского защитника будет очень ощутимой, ведь, кроме уверенной игры в защите, он крайне опасен при розыгрышах стандартов у ворот соперника. На счету опытного игрока два гола в пяти весенних турах. Скорее всего, в составе «Днепра-1» вместо Дугласа выйдет Сваток. Все остальные футболисты находятся в обойме тренерского штаба и готовятся к игре.

В первом круге поединок между «Днепром-1» и «Десной» завершился победой хозяев поля со счетом 2:0, голы на свой счет записали Назаренко и Довбик. Обе команды примерно одного уровня, имеют хороший подбор квалифицированных футболистов, а возглавляют их опытные специалисты. Хотя «Десна» и «Днепр-1» будут играть на победу, вполне вероятным итогом матча является ничья.

Ориентировочные составы

«Десна»: Паст – Конопля, Тамм, Имереков, Мостовой, Огиря, Чепурненко, Картушов, Тотовицкий, Гуцуляк, Будковский.

«Днепр-1»: Юрчук – Тейлор, Логинов, Сваток, Дубинчак, Пихаленок, Игнатенко, Назаренко, Когут, Чуже, Довбик.

20 марта, суббота