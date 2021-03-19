В субботу, 20 марта, состоится встреча 19 тура украинской Премьер-лиги, в которой «Десна» принимает «Днепр-1». Матч пройдет в Чернигове на поле стадиона им. Юрия Гагарина, начало в 17:00 по киевскому времени.

Обе команды на данный момент продолжают рекордные клубные серии. «Десна» не проигрывает дома на протяжении 4 матей УПЛ, а «Днепр-1» в высшем дивизионе не проигрывал в пяти поединках кряду. Теоретически, обе серии могут продлиться – если соперники выграют вничью. Но ведь каждому из них хочется победить! Так что нас ожидает непростая встреча!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Десна» – «Днепр-1».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА