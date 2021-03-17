Бавария
2 : 1
Лацио
17.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Налегке. Бавария второй раз победила Лацио

На «Альянц Арене» мюнхенцы ограничились двумя голами

  • 17.03.2021 23:55
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Налегке. Бавария второй раз победила Лацио
© Getty Images/Global Images Ukraine

Перед ответным поединком «Баварии» с «Лацио» только самый ярый фанат «орлов» верил в успешный двухматчевый исход для своей команды. После 1:4 в Риме, где Рекордмайстер показал всю свою мощь на фоне не такого уж и слабого оппонента, игра в Мюнхене превратилась практически в формальность. 

В пользу немецкой «футбольной машины» говорила и статистика: за всю историю турнира ни разу команда, выигравшая первый матч с разницей в три гола в гостях, не вылетала. Во всех таких случаях, а их было 88, ответный поединок проигравшей стороне глобального успеха не приносил. 

Да и игровой тонус и предматчевый настрой у соперников был разный. «Бавария» в Бундеслиге лидирует, в последних трех матчах одержав три уверенные победы: обыграли Кельн, дортмундскую «Боруссию и «Вердер». Лациале также в последнем поединке Серии А в сложном для себя матче вырвали победу у «Кротоне» - 3:2, а до этого дважды уступили – сначала «Болонье», а потом и «Ювентусу» и без особого успеха идут на седьмом месте. 

Ханс-Дитер Флик дал отдохнуть некоторым лидерам команды. В частности, получил выходной Мануель Нойер, которого в рамке ворот заменил Александер Нюбель. Также в сравнении с матчем в Риме в стартовом составе не появились Дэвис, Мусиала и Коман, у которого обнаружили повреждение.

Впрочем, с такой скамейкой, отсутствия выше названных игроков практически не ощущалось. Мюнхенцы не стали форсировать события и бежать вперед. Сверх комфортное преимущество подсознательно, наверняка, сдерживало игроков Рекордмайстера. А вот «Лацио» с первых минут ринулся к воротам Нюбеля, но молодой кипер не стушевался и пару раз суверенно вступил в игру. 

Счет в матче был открыт на 33 минуте . Во время подачи с углового Ачерби придержал Горецку и арбитр назначил пенальти. К мячу подошел Левандовски и со свойственной себе паузой уверенно отправил мяч в ворота – 1:0. 

После перерыва Рейне вновь пришлось вынуть мяч из своих ворот. Шупо-Мотинг едва заменил Левандовски и первым же своим касанием к игровому снаряду удвоил счет. Результативная передача в активе Алабы.

Getty Images/Global Images Ukraine

Но «Лацио» без гола также не ушло. На 81-й минуте после подачи со штрафного Пароло головой пробил Нюбеля – 2:1.

Мюнхенцы прогнозируемо выходят в следующую стадию Лиги Чемпионов. Для «Лацио» пребывание в одной восьмой – уже хорошее достижение.
 

 Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч.

«Бавария» – «Лацио» - 2:1 (первый матч 4:1)

 Левандовски, (33, пенальти), Шупо-Мотинг, 73 - Пароло, 81

 Горецка, 49 - Раду, 26, Ачерби, 32, Милинкович-Савич, 36, Корреа, 70

«Бавария»: Нюбель, Боатенг (Зюле, 46) Алаба, Павар, Эрнандес, Горецка (Дэвис, 64) Киммих, Сане, Мюллер (Мусиала, 71)Гнабри, Левандовски (Шупо-Мотинг, 71)

«Лацио»: Рейна, Раду, Ачерби, Марушич, Эскаланте (Акпа-Акпро, 84) Луис Альберто (Катальди, 75) Милинкович-Савич, Фарес (Лулич, 46) Лаццари (Пароло, 55) Корреа, Мурики (Перейра, 55).

Арбитр: Иштван Ковач, Румыния

Стадион: «Альянц Арена», Мюнхен, Германия

БАВАРИЯ-ЛАЦИО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

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