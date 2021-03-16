Бавария
0 : 0
Лацио
17.03.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Бавария - Лацио. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Судьба путевки в 1/4-ю уже предрешена. Остаются локальные цели?

  • 16.03.2021 19:31
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Бавария - Лацио. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
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В среду, 17 марта, в Мюнхене на поле стадиона «Альянц Арена» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Бавария» примет «Лацио». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча команд в Риме завершилась победой мюнхенцев со счетом 4:1.

«Бавария»

Команда Ханса-Дитера Флика в текущей кампании чемпионского турнира решает сложную, но одновременно почетную задачу – пытается доказать свой статус действующего победителя Лиги чемпионов. По итогам групповой стадии баварцы стали лучшими в квартете А. В 6 матчах они набрали 16 очков, одержав 5 побед и один раз сыграв вничью. Позади «Баварии» в итоговой таблице группы остались мадридский «Атлетико» (4:0 дома, 1:1 в Мадриде), австрийский «РБ Зальцбург» (6:2 в Австрии, 3:1 в Мюнхене) и московский «Локомотив» (2:1 в Москве, 2:0 в родных стенах).

Тем временем «Бавария» в чемпионате Германии также пока успешно отстаивает свое чемпионское звание. По прошествии 25 туров она лидирует с 58 очками, имея отрыв от ближайшего преследователя – «РБ Лейцпиг» - в четыре пункта. В настоящий момент у мюнхенцев в Бундеслиге имеется актуальная серия из трех кряду побед («Кельн» - 5:1 дома, «Боруссия» Дортмунд – 4:2 дома, «Вердер» - 3:1 на выезде). В последний раз в немецком чемпионате парни Флика проигрывали 20 февраля, когда во Франкфурте их одолел «Айнтрахт» - 3:1.

В предстоящем матче точно не сыграет Нойер, получивший отдых, а также травмированные Диего Коста, Куасси, Тиллман, Толиссо и Хофманн. Под вопросом находится Алаба.

«Лацио»

Команда Симоне Индзаги стала участницей плей-офф Лиги чемпионов после успешного выступления в группе F основного турнира. В шести поединках она набрала 10 очков, добившись двух побед при 4 ничьих. Этого «багажа» «лациале» вполне хватило, чтобы оставить позади себя «Брюгге» (1:1 в Бельгии, 2:2 дома), а также «Зенит» (1:1 в Санкт-Петербурге, 3:1 в Риме). Лучше «Лацио» выступила в квартете лишь дортмундская «Боруссия» (3:1 на своем поле, 1:1 на выезде).

В отличие от группового турнира в ЛЧ, в чемпионате Италии дела у подопечных Индзаги идут сейчас не столь роскошно, как им хотелось бы. После 26 проведенных встреч они имеют в активе 46 очков (14 побед, 4 ничьи, 8 поражений) и занимают 7 место. От «Аталанты», которая замыкает лигочемпионскую топ-4, «Лацио» отстает на 6 пунктов. В последний на сегодня игровой уик-энд римляне обыграли дома «Кротоне» (3:2), а до этого шли на серии из двух поражений («Болонья» - 0:2 на выезде, «Ювентус» - 1:3 на выезде).

В Мюнхене на поле точно не появятся находящиеся в лазарете клуба Лаццари и Луис Фелипе. Непонятно возможное попадание в заявку Акпа Акпро.

История встреч

Соперники  провели между собой один-единственный официальный матч. В первом поединке 1/8 финала текущей Лиги чемпионов они 23 февраля выяснили отношения в Риме. Игра, напомним, завершилась крупной победой мюнхенцев – 4:1.

Ориентировочные составы:

«Бавария»: Нюбель, Павар, Зюле, Эрнандес, Дэвис, Киммих, Горецка, Сане, Мюллер, Гнабри, Левандовски.

«Лацио»: Рейна, Патрик, Ачерби, Мусаккьо, Марусич, Милинкович-Савич, Лукас Лейва, Альберто, Фарес, Корреа, Иммобиле.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят хозяева, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.35 по линии Parimatch.

17 марта, среда

«Бавария» - «Лацио»
Мюнхен. Стадион «Альянц Арена». Начало – в 22:00
Прямая ТВ-трансляция – Футбол 1
Прогноз Sport.ua – 2:0

 

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Источник — Sport.ua

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