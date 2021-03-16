В среду, 17-го марта, состоится второй поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Бавария» будет принимать «Лацио». Матч пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

После уверенной победе в Риме 4:1, действующему победителю Лиги чемпионов, «Баварии», предстоит практически формальный поединок с «орлами». Мюнхенская команда продолжает диктовать свои условия и в турнирной таблице Бундеслиги. В трех последних матчах национального первенства подопечные Ханса-Дитера Флика обыграли «Кельн», дортмундскую «Боруссию» и «Вердер».

«Лацио» в серии А лишь на седьмом месте. В последних трех матчах у подопечных Симоне Индзаги только одна победа над «Кротоне». А до этого «орлы» проиграли «Ювентусу» и «Болонье».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бавария» – «Лацио».