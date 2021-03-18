Ханс-Дитер ФЛИК: «Порой мы играем рискованно»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился впечатлениями о победе над римским «Лацио» (2:1) в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче «Бавария» обыграла «Лацио» со счетом 4:0.

«Для меня было важно, чтобы мы выиграли этот матч. «Лацио» хорошо защищался, но я думаю, что мы победили заслужено. Обидно, что мы снова пропустили.

У нас сильное нападение, но порой мы играем рискованно. Для нас важно продолжать играть в таком ключе и встречать соперника высоко, оказывая давление на его защитные порядки. Конечно, время от времени у противника будут возникать шансы, но я хочу, чтобы мы играли именно так.

Соперник в четвертьфинале? Если я назову команду, с которой не хочу играть, то она непременно выпадет нам», — отметил Флик.